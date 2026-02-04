헌혈의집에 또 줄서야 하나…‘두쫀쿠’ 이어 성심당이라니

충북혈액원, 헌혈의집에서 ‘보문산 메아리’ 증정

‘두쫀쿠’ 증정에 적혈구 보유량 ‘적정 수준’ 회복

29일 서울 종로구 대한적십자사 서울동부혈액원 헌혈의집 광화문센터에서 전혈 혈소판 헌혈을 하는 헌혈자의 옆에 증정품인 '두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)'가 놓여있다.(왼쪽) 대한적십자사 충북혈액원은 오는 12~13일 관할 헌혈의집에서 전혈 및 혈소판 헌혈을 하는 사람들에게 대전 성심당의 '보문산 메아리'를 증정한다.

전국 각지의 헌혈의집에서 최근 디저트 시장에서 돌풍을 일으키고 있는 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’를 증정품으로 제공해 헌혈하려는 시민들이 대거 몰린 가운데, 충북 지역에서는 ‘두쫀쿠’에 이어 성심당의 인기 메뉴를 증정품으로 제공하겠다고 밝혀 또다시 화제를 모으고 있다.4일 대한적십자사 혈액관리본부에 따르면 충북혈액원은 오는 12~13일 이틀간 관할 헌혈의집을 찾아 전혈 및 혈소판 헌혈을 하는 헌혈자들에게 대전 성심당의 인기 빵인 ‘보문산 메아리’를 증정하는 프로모션을 진행한다.충북 지역의 ▲성안길센터 ▲충북대센터 ▲청주터미널센터 ▲가로수길센터 ▲충주센터를 방문해 전혈 또는 혈소판 헌혈을 하면 기념품 1개와 보문산 메아리를 받을 수 있다.매일 선착순 300명에게 지급되며, 수량이 소진될 경우 프로모션은 조기 종료될 수 있다고 충북혈액원은 밝혔다.대전 보문산을 형상화한 보문산 메아리는 촉촉한 패스트리가 돌돌 말려있는 모양으로, 겹겹이 쌓인 부드러운 빵 위에 골드럼 시럽을 발라 깊은 풍미를 느낄 수 있다.2012년 성심당이 대전역사에 입점한 것을 기념으로 출시된 메뉴로, 성심당이 지금과 같은 ‘핫플’이 되기 전부터 ‘튀김소보로’와 함께 성심당의 대표 메뉴로 사랑받아왔다.앞서 전국의 혈액원은 겨울철 혈액 수급에 비상이 걸리자 두쫀쿠를 증정품으로 내걸어 효과를 톡톡히 보고 있다.대한적십자 등에 따르면 서울과 부산, 경남 등 각지의 혈액원은 최근 두쫀쿠 열풍에 착안해 관할 헌혈의집을 찾은 헌혈자들에게 두쫀쿠를 증정하는 프로모션을 펼쳤다.성분 헌혈 중에서도 혈장 헌혈에 비해 물량이 부족한 전혈 헌혈과 혈소판 헌혈자가 대상이다.이에 시민들은 두쫀쿠를 받기 위해 헌혈의집을 앞다투어 찾아 줄을 섰고, 헌혈의집 간호사들은 두쫀쿠를 구하기 위해 동분서주 움직였다.두쫀쿠 열풍은 겨울철 혈액난을 일시적으로나마 해소하는 데에 큰 역할을 했다. 혈액관리본부에 따르면 올해 1월 중순 적혈구 혈액 보유량은 3일분까지 떨어지며 혈액난이 이어졌지만, 두쫀쿠 증정 등을 비롯한 각종 프로모션을 계기로 지난달 말 5일분을 넘어서며 ‘적정 단계’에 이르렀다.권소영 대한적십자사 혈액관리본부 본부장은 지난 2일 YTN 라디오와의 인터뷰에서 “두쫀쿠 이벤트가 진행되는 헌혈의집에선 예약 헌혈자가 평소보다 2배에서 3배 이상 증가했다”면서 “그동안 헌혈 경험이 없던 10·20대를 비롯해 오랜만에 헌혈에 참여하는 분들이 다시 헌혈의 집을 찾고 있다는 점이 긍정적”이라고 밝혔다.