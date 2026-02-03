KTX-SRT, 시범 교차운행

닫기 이미지 확대 보기

수서를 정차역으로 하는 SRT 열차가 서울역에 도착 후 정차해 있다.

이날 한국철도공사(코레일)와 에스알(SR)은 오는 25일 KTX가 수서역에서 출발하고, SRT는 서울역에서 출발하는 시범교차 운행에 앞서 시험 운전을 진행했다. 2026.2.3 안주영 전문기자