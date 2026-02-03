KTX-SRT, 시범 교차운행

이미지 확대
수서를 정차역으로 하는 SRT 열차가 서울역에 도착 후 정차해 있다.
이날 한국철도공사(코레일)와 에스알(SR)은 오는 25일 KTX가 수서역에서 출발하고, SRT는 서울역에서 출발하는 시범교차 운행에 앞서 시험 운전을 진행했다. 2026.2.3 안주영 전문기자
이날 한국철도공사(코레일)와 에스알(SR)은 오는 25일 KTX가 수서역에서 출발하고, SRT는 서울역에서 출발하는 시범교차 운행에 앞서 시험 운전을 진행했다.
