‘인구 급증’ 경기남부, 2029년까지 경찰서 3곳 신설

해마다 인구가 급증하고 있는 경기 남부 지역에 2029년까지 경찰서 3곳이 신설된다.경기남부경찰청에 따르면 지난해 말 기준 인구가 전년 대비 1만 5000여명 늘어난 평택시에 2028년 평택북부서가 신설된다. 인구 111만 2000여명으로 도내에서 가장 많은 인구가 거주 중인 수원시에 이어 두 번째로 많은 용인시에는 2029년 용인수지서가, 같은 해 시흥시에는 시흥남부서가 새로 들어선다.이와 함께 인구가 100만명을 넘어선 화성시에도 기존 화성서부서와 화성동탄서에 이은 ‘제3경찰서’ 신설 논의가 진행되고 있다.화성시의 경찰관 1명당 담당 인구는 전국 평균보다 2.5배 많은 996명으로, 시는 지난해 11월 경기남부청에 경찰서 추가 신설을 건의했다.또 이전 신축 또는 증축이 예정된 경찰서도 여러 곳 있다.내년에는 광명서 이전 신축 및 이천서 사무동 증축이 있고, 2028년에는 평택서 이전 신축이 예정돼 있다. 2029년에는 수원영통서가 재건축될 계획이다. 이어 2030년에는 안산단원서 이전 신축이, 2032년에는 군포서·부천원미서 재건축 및 성남중원서 이전 신축 등이 예정돼 있다.같은 기간 성남, 화성, 평택, 안양, 이천, 용인, 안성, 안산, 부천, 경기광주, 김포 등에는 지구대 및 파출소 21곳이 신설 또는 증축된다.