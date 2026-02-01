동해 달방동 산불 진화…산림 당국, 뒷불 감시 체제 전환

이미지 확대
1일 오후 강원 동해시 달방동의 한 야산에서 산불이 발생해 진화대원이 투입돼 불을 끄고 있다. 연합뉴스
1일 오후 강원 동해시 달방동의 한 야산에서 산불이 발생해 1시간 20여분만에 큰 불길이 잡혔다.
강원도 산불방지대책본부에 따르면 이날 오후 8시 3분쯤 동해시 달방동의 한 야산에서 산불이 발생했다.
산림 당국은 공무원과 특수진화대 등 인력 80여명과 진화 차량 등 장비 23대를 투입해 산불 발생 1시간 20여분 만에 큰 불길을 잡고, 뒷불을 감시하는 체제로 전환했다. 산림 당국은 야간 시간대인 만큼 지상에서 산불 확산 차단에 총력을 기울였다.
이 불로 인한 인명피해는 발생하지 않았다. 산림 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사 중이다.
동해시는 산불이 나자 마을로 확산할 것을 우려해 인근 주민에게 경로당 등으로 대피하라는 재난 문자를 발송하기도 했다.
