동해 달방동 산불 진화…산림 당국, 뒷불 감시 체제 전환

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

동해 달방동 산불 진화…산림 당국, 뒷불 감시 체제 전환

강남주 기자
입력 2026-02-01 21:38
수정 2026-02-01 21:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
1일 오후 강원 동해시 달방동의 한 야산에서 산불이 발생해 진화대원이 투입돼 불을 끄고 있다. 연합뉴스
1일 오후 강원 동해시 달방동의 한 야산에서 산불이 발생해 진화대원이 투입돼 불을 끄고 있다. 연합뉴스


1일 오후 강원 동해시 달방동의 한 야산에서 산불이 발생해 1시간 20여분만에 큰 불길이 잡혔다.

강원도 산불방지대책본부에 따르면 이날 오후 8시 3분쯤 동해시 달방동의 한 야산에서 산불이 발생했다.

산림 당국은 공무원과 특수진화대 등 인력 80여명과 진화 차량 등 장비 23대를 투입해 산불 발생 1시간 20여분 만에 큰 불길을 잡고, 뒷불을 감시하는 체제로 전환했다. 산림 당국은 야간 시간대인 만큼 지상에서 산불 확산 차단에 총력을 기울였다.

이 불로 인한 인명피해는 발생하지 않았다. 산림 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사 중이다.

동해시는 산불이 나자 마을로 확산할 것을 우려해 인근 주민에게 경로당 등으로 대피하라는 재난 문자를 발송하기도 했다.
강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
동해시 달방동 산불 진압에 소요된 시간은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로