동해 달방동 산불 진화…산림 당국, 뒷불 감시 체제 전환

이미지 확대 1일 오후 강원 동해시 달방동의 한 야산에서 산불이 발생해 진화대원이 투입돼 불을 끄고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 1일 오후 강원 동해시 달방동의 한 야산에서 산불이 발생해 진화대원이 투입돼 불을 끄고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

1일 오후 강원 동해시 달방동의 한 야산에서 산불이 발생해 1시간 20여분만에 큰 불길이 잡혔다.강원도 산불방지대책본부에 따르면 이날 오후 8시 3분쯤 동해시 달방동의 한 야산에서 산불이 발생했다.산림 당국은 공무원과 특수진화대 등 인력 80여명과 진화 차량 등 장비 23대를 투입해 산불 발생 1시간 20여분 만에 큰 불길을 잡고, 뒷불을 감시하는 체제로 전환했다. 산림 당국은 야간 시간대인 만큼 지상에서 산불 확산 차단에 총력을 기울였다.이 불로 인한 인명피해는 발생하지 않았다. 산림 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사 중이다.동해시는 산불이 나자 마을로 확산할 것을 우려해 인근 주민에게 경로당 등으로 대피하라는 재난 문자를 발송하기도 했다.