쿠팡 본사 앞에서 열린 집회… 김범석 의장 처벌 촉구

택배노조, 과로사대책위, 산재 노동자 유족 등이 1일 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 열린 쿠팡 피해자 행동의 날 집회에서 김범석 쿠팡 의장의 처벌과 쿠팡 측의 사과를 촉구하며 소환장 붙이기 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.2.1 이지훈 기자

택배노조, 과로사대책위, 산재 노동자 유족 등이 1일 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 열린 쿠팡 피해자 행동의 날 집회에서 김범석 쿠팡 의장의 처벌과 쿠팡 측의 사과를 촉구하며 소환장 붙이기 퍼포먼스를 하고 있다.이날 민주노총 서비스연맹 전국택배노동조합과 택배노동자과로사대책위원회 등 관계자들은 쿠팡 본사 앞에서 쿠팡 피해자 행동의 날’ 집회를 열었다. 쿠팡에서 일하다 숨진 노동자들의 유가족이 참석한 가운데 열린 집회에서 참석자들은 쿠팡의 책임 있는 사과와 재발 방지 대책을 촉구했다.