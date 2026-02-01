쿠팡 본사 앞에서 열린 집회… 김범석 의장 처벌 촉구

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

쿠팡 본사 앞에서 열린 집회… 김범석 의장 처벌 촉구

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-02-01 17:46
수정 2026-02-01 17:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
택배노조, 과로사대책위, 산재 노동자 유족 등이 1일 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 열린 쿠팡 피해자 행동의 날 집회에서 김범석 쿠팡 의장의 처벌과 쿠팡 측의 사과를 촉구하며 소환장 붙이기 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.2.1 이지훈 기자
택배노조, 과로사대책위, 산재 노동자 유족 등이 1일 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 열린 쿠팡 피해자 행동의 날 집회에서 김범석 쿠팡 의장의 처벌과 쿠팡 측의 사과를 촉구하며 소환장 붙이기 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.2.1 이지훈 기자


택배노조, 과로사대책위, 산재 노동자 유족 등이 1일 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 열린 쿠팡 피해자 행동의 날 집회에서 김범석 쿠팡 의장의 처벌과 쿠팡 측의 사과를 촉구하며 소환장 붙이기 퍼포먼스를 하고 있다.

이날 민주노총 서비스연맹 전국택배노동조합과 택배노동자과로사대책위원회 등 관계자들은 쿠팡 본사 앞에서 쿠팡 피해자 행동의 날’ 집회를 열었다. 쿠팡에서 일하다 숨진 노동자들의 유가족이 참석한 가운데 열린 집회에서 참석자들은 쿠팡의 책임 있는 사과와 재발 방지 대책을 촉구했다.

이미지 확대
고 장덕준 씨 어머니 박미숙 씨(오른쪽)와 고 최성낙 씨 아들 최재현 씨가 1일 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 열린 쿠팡 피해자 행동의 날 집회에 피켓을 든 채 참석해 있다. 2026.2.1 이지훈 기자
고 장덕준 씨 어머니 박미숙 씨(오른쪽)와 고 최성낙 씨 아들 최재현 씨가 1일 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 열린 쿠팡 피해자 행동의 날 집회에 피켓을 든 채 참석해 있다. 2026.2.1 이지훈 기자


이지훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
쿠팡 피해자 행동의 날 집회의 주요 요구사항은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로