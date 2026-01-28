[포토] 멈춰 선 물레방아

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘서고동저’ 기압계에 북서풍이 지속해서 불어 들면서 춥고 건조한 날씨가 이어지겠다.28일 아침에도 중부지방을 중심으로 기온이 -10도 안팎까지 떨어지면서 추웠다.오전 8시 주요 도시 기온은 서울 -9.1도, 인천 -7.8도, 대전 -9도, 광주 -5.4도, 대구 -4.6도, 울산 -3.4도, 부산 -1.5도다.낮 최고기온은 -3∼7도일 것으로 예상된다.동해안 쪽을 제외한 중부지방은 낮에도 기온이 영상으로 오르지 않는 지역이 많겠다.해안을 중심으로 부는 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍은 추위를 부추기겠다.대기가 건조한 상황이라 강풍은 화재 위험성도 키우겠다.서울과 경기내륙 일부, 강원중·남부내륙, 강원동해안·산지, 전남동부남해안, 영남 등 수도권과 백두대간 동쪽은 건조특보가 내려진 상태로 매우 건조하겠으니 특히 불을 조심해야 한다.북서풍이 불면서 춥고 건조한 날씨는 당분간 이어질 것으로 예상된다.