얽힌 전선 걷어낸 관악구…5년 연속 공중케이블 정비 우수 자치구

서울 관악구가 과학기술정보통신부 주관 ‘공중케이블 정비 지자체 평가’에서 5년 연속 최고 등급인 상을 받았다고 22일 밝혔다.
이번 평가에 따라 관악는 올해 서울시 자치구 중 가장 큰 규모인 35억원의 정비 예산을 확보했다. 관악구는 다세대 주택 밀집 지역이 많아 공중선을 정비하기 위해 지난 2009년 한국전력과 통신사업자 등과 협약을 맺고 주민 보행 안전과 주거 환경 개선을 위해 정비 사업을 꾸준히 진행해 왔다.
지난해는 낙성대동·청룡동·신림동·대학동·서원동·서림동·성현동 등 7개 동에 7만 5000m 길이의 공중케이블을 정비했다. 그 과정에서 구민 불편을 적극 수렴하고 사업자와 긴밀한 협력을 이끌어낸 데서 높은 평가를 받았다.
관악구는 올해도 주민 민원이 집중되는 지역을 우선적으로 정비한다는 계획이다.
박준희 구청장은 “5년 연속 우수구 선정은 쾌적한 도시를 만들기 위한 구민들의 관심과 노력이 결실을 맺은 것”이라며 “앞으로도 하늘이 보이는 깨끗한 거리, 안전한 관악을 만들기 위해 공중케이블 정비에 최선을 다하겠다”고 말했다.
서울 관악구 행운6길 일대 공중케이블 정비 전후 모습
서울 관악구 행운6길 일대가 공중케이블을 정비한 후(오른쪽) 탁트인 하늘이 보이고 있다.
관악구 제공
관악구 제공
