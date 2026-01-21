“소규모 공사장 안전 골든타임 지킨다”…강서구, 응급처치 교육

마곡안전체험관서 부목 고정·심폐소생술 등 실습

서울 강서구는 사고 위험에 취약한 소규모 건설 현장 근로자의 안전을 위해 응급처치 교육을 진행했다고 21일 밝혔다.강서구는 지난 15일 마곡안전체험관에서 소규모 공사 현장 시공업체, 감리업체 등 관계자 24명을 대상으로 위기 대응 능력을 갖출 수 있도록 응급처치 실습 교육을 진행했다. 참여자들은 현장에서 즉시 적용할 수 있는 골절 시 부목을 고정하는 법이나 심폐소생술(CPR), 기도폐쇄 시 하임리히법 등 응급상황 대응 요령을 익혔다.이번 교육은 소규모 공사장은 안전 관리 체계가 미흡하고 갑작스러운 사고 발생 시 대처 능력이 떨어질 수 있다는 점을 고려해 마련됐다. 현행 산업안전보건법상 공사금액 800억원 이하 중소형 공사장은 보건관리자를 배치할 의무가 없다.최근 늘어나는 폭염이나 혹한, 집중 호우 등 극한 기상 상황에 우려되는 열사병이나 저체온증 예방법 등 건강 관리 수칙도 이날 교육에서 안내했다.강서구는 앞으로 소규모 건설현장을 중심으로 안전교육을 확대할 계획이다. 특히 착공 예정 현장은 직접 점검해 교육 참여를 안내한다.강서구 관계자는 “안전 사각지대에 놓인 소규모 공사장 근로자들에게 이번 교육이 실질적인 안전망 역할을 하길 기대한다”고 말했다.