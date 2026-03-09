‘반미’ 모즈타바 결사항전 의지… 혁명수비대 “완전 복종” 맹세

커지는 중동전쟁 장기화 우려

이미지 확대 8일(현지시간) 레바논 크레이베의 한 마을에서 조문객들이 이스라엘의 공습으로 사망한 무장단체 헤즈볼라 대원의 시신을 옮기며 구호를 외치고 있다.

이란이 도널드 트럼프 미국 대통령이 공개적으로 반대했던 반미 강경 성향의 모즈타바 하메네이를 최고 지도자로 선출하며 미국·이스라엘에 대한 결사 항전 의지를 대내외에 공식 선포했다. 내심 온건파를 원했던 트럼프 대통령의 기대에 정면으로 맞선 것으로, 장기전을 불사하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 풀이된다.이란 성직자 88명으로 구성된 헌법 기구인 전문가회의는 8일(현지시간) 이란 국영 매체를 통해 발표한 성명에서 아야톨라 알리 하메네이의 차남 모즈타바를 후계자로 공식 발표했다. 이란 신정 체제를 수호하는 핵심 무력 조직인 혁명수비대는 모즈타바가 최고지도자로 선출된 직후 발표한 성명에서 “모즈타바 하메네이의 신성한 명령을 수행하는 데 있어 완전한 복종과 자기 희생을 다할 준비가 돼 있다”며 ‘충성 맹세’를 했다.생전에 하메네이가 세습 통치에 대한 반대 의사를 밝혔음에도 이란 지도부가 모즈타바를 택한 건 혁명수비대 등 강경파가 현재 지도부를 장악하고 있음을 시사한다. 혁명수비대는 입법·행정·사법부를 장악한 최고지도자를 보위하며 정치·경제적으로 막강한 영향력을 행사해왔다.미국은 ‘하메네이 제거’로 이란의 정권교체를 노렸지만, 오히려 혁명수비대로 대표되는 강경파가 결집하는 결과를 낳은 것으로 분석된다. 혁명수비대는 앞서 마수드 페제시키안 이란 대통령이 걸프 국가들에 대한 사과와 공격 중단 의사를 밝힌 것에 반발하며 또다시 공습을 이어갔다. 말그대로 ‘정부 위에 군림하는 군부’인 셈이었다.트럼프 대통령이 공개적으로 이란 새 최고지도자로 하메네이의 ‘핏줄’을 거부한 점이 이란의 새 지도자 결정을 촉진했다는 분석도 있다. 이란으로선 ‘순교자의 아들’이 대미항전을 이끈다는 상징성을 부여해 내부 결속을 다지려는 의도도 읽힌다.모즈타바는 혁명수비대와 정보기관들과 긴밀히 교류하며 부친 하메네이의 의사결정에 영향력을 행사해온 것으로 알려졌다. 이번 권력승계 과정에 막후 영향력을 과시한 혁명수비대의 등에 올라 부친보다 더 강경한 대미 저항 노선을 밟을 것으로 예상된다. 혁명수비대의 발언권도 더욱 강해질 것으로 보인다. 영국 싱크탱크 채텀하우스의 사남 바킬 중동·북아프리카 프로그램 국장은 “이란의 현 체제가 타협할 의사가 전혀 없으며 어떤 대가를 치르더라도 저항하겠다는 의지를 내보인 것”이라고 분석했다.미국과 이스라엘이 앞서 이란의 새 최고지도자에 대한 ‘제거’ 엄포를 놓은 만큼 모즈타바에 대해서도 ‘참수 작전’을 재개할지에도 관심이 쏠린다. 트럼프 대통령은 지난 3일 이란에서 “지도자가 되고 싶어 하는 것처럼 보이는 모든 사람은 결국 죽음을 맞는다”며 차기 최고지도자 제거를 공개적으로 언급한 바 있다.