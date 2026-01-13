눈비 그치면… 내일 아침 최저 영하 15도 ‘초강력 한파’

오늘 새벽까지 눈비… 빙판길 주의

14일 낮 최고기온도 0~10도 예상

이미지 확대 흰눈이 그린 풍경화 12일 경기 수원시 세계문화유산 화성 화홍문에 함박눈이 펑펑 내리면서 시민들이 모자와 우산을 쓴 채 길을 지나고 있다.

연합뉴스

2026-01-13 9면

13일 전국에 강풍을 동반한 눈비가 내리고 나면 14일엔 또다시 강력한 한파가 찾아온다. 이번 추위는 15일에나 평년 수준의 기온을 회복하며 점차 누그러질 전망이다.12일 기상청에 따르면 13일 전국 아침 최저기온은 영하 8도~영상 5도, 낮 최고기온은 영하 6도~영상 8도가 예상된다.전날보다 기온은 조금 오르지만, 전국적으로 강한 바람이 불어 체감온도는 여전히 낮을 것으로 보인다. 이날 새벽까지 서울·인천 1㎝ 안팎, 강원 내륙·산지에는 3~8㎝, 전북과 경북 북부 내륙에는 1㎝ 안팎의 눈이 쌓이겠으며, 5㎜ 미만의 비가 내리는 곳도 있겠다.14일은 전날보다 아침 기온이 5~8도가량 떨어지며 또다시 영하 10도 안팎의 강력한 한파가 찾아온다. 아침 최저기온은 영하 15도~영하 2도, 낮 최고기온은 0도~영상 10도로 예보되는 등 추위가 절정에 이를 전망이다. 이날 새벽까지 경기 북부와 강원도에 0.1㎝의 눈이 날리겠다.한파의 기세는 15일부터 누그러질 것으로 관측됐다. 아침 기온이 영하 2도~영상 9도 사이로 오르는 등 차츰 평년 수준의 기온을 회복하겠다.한동안 이어지는 강추위에 도로 결빙으로 인한 사고에 유의해야 한다. 낮 동안 녹았던 눈이나 비가 밤새 다시 얼어붙으면서 이면도로나 터널 출입구 등을 중심으로 빙판길과 도로에 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다.기상청은 “동쪽 지역을 중심으로 대기가 건조하니 화재 예방에 유의하고 교통안전에 각별히 신경 써달라”고 당부했다.