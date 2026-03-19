“지방 살릴 해법 필요” 경남 상공계, 김경수 후보에 공약 과제 건의

법인세 차등 적용·2차 공공기관 유치 등
지역기업 재도약 위한 30개 과제 전달
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경남 상공계가 6·3 지방선거를 앞두고 김경수 더불어민주당 경남지사 후보에게 정책 공약화 과제를 전달하고 있다. 2026.3.19. 경남상공회의소협의회 제공
경남 상공계가 6·3 지방선거를 앞두고 김경수 더불어민주당 경남지사 후보를 만나 지역경제 회복을 위한 핵심 과제를 전달했다.
경남상공회의소협의회는 19일 창원상공회의소에서 김 후보 초청 간담회를 열고 ‘경남경제 활성화와 지역기업 재도약’을 위한 정책 공약화 과제를 건의했다.
이날 간담회에는 최재호 회장을 비롯해 도내 9개 상공회의소 회장, 지역 기업 대표, 관계기관·경제단체 관계자 등 100여명이 참석해 현장 목소리를 전달했다.
경남상의협은 3개 분야 30개 항목으로 구성된 건의서를 통해 수도권 집중 완화를 위한 제도 개선과 산업·교통 인프라 확충을 핵심 과제로 제시했다.
우선 ‘지역균형발전’ 분야에서는 수도권과 비수도권 간 격차 해소를 위해 법인세와 근로소득세 차등 적용을 요구했다. 또 비수도권 지정 감사제 폐지와 2차 공공기관 이전 때 산업 관련 기관 유치 필요성을 강조했다.
‘지역기업 경쟁력 제고’ 분야에는 창원지역 방위·원자력 융합 국가산단 조성, 외국인 인력 수급을 위한 출입국·외국인사무소 조직 확충, 진주 서부출입국관리사무소 신설 등이 포함됐다. 김해 동북아 물류 플랫폼 구축, 양산 피지컬 AI(인공지능) 혁신거점 조성도 제안됐다.
‘산업 인프라 확충’ 분야에서는 가덕도신공항 접근 고속화 철도 건설과 경전선 고속열차(KTX·SRT) 증편, 부전~마산 복선전철 조기 개통 등을 건의했다. 국도 5호선 해상 구간 건설, 사천공항 개발계획 반영, 우주항공복합도시 특별법 제정 등도 주요 과제로 제시했다.
간담회에서는 중동 정세 등 대외 변수로 인한 경기 불확실성 속에서 기업들이 체감하는 어려움도 공유됐다.
최 회장은 “이번 간담회는 경남 경제 현실을 직시하고 기업인들의 목소리를 도정에 반영하기 위한 자리”라며 “실질적이고 구체적인 경제정책 비전을 제시해 달라”고 요청했다.
김 후보는 “대외 여건 악화로 지역 경제와 기업 환경이 녹록지 않다”며 “현장의 목소리를 정책에 반영하고 중앙정부와 협력해 하나씩 해결해 나가겠다”고 밝혔다. 이어 전달받은 과제들을 공약에 적극 반영하겠다는 뜻을 전했다.
김경훈 서울시의원 “어울림플라자 지역 거점 커뮤니티될 것”… 개관식 참석
장애인과 비장애인이 함께 어울려 이용할 수 있는 국내 최초 무장애 복지·문화 복합공간인 ‘어울림플라자’가 강서구 등촌동에 개관하며 지역 커뮤니티 활성화의 거점으로 본격적인 출발을 알렸다. 서울시의회 김경훈 의원(국민의힘, 강서5)은 지난 18일 열린 어울림플라자 개관식에 참석해 시설 개관을 축하하고, 향후 운영 방향 및 지역사회 기여 방안에 대한 기대를 밝혔다. 이날 개관식에는 오세훈 시장, 김일호 국민의힘 강서병 당협위원장을 포함한 주요 내빈 및 지역 주민, 시설 관계자들이 참석해 어울림플라자의 출범을 함께 기념했다. 어울림플라자 소개 영상 시청을 통해 시설 소개 및 운영 계획 등이 공유됐으며, 이후 수영장·도서관·치과 등을 돌아보며 시설을 점검하고 주민과 소통하는 시간을 가졌다. 김 위원장은 “어울림플라자는 장애인·비장애인이 어우러지는 포용의 공간이자, 지역 주민 누구나 일상 속에서 편안하게 찾을 수 있는 열린 복합문화시설”이라며 “개관 전 학부모, 지역 주민과 소통하며 시설 점검을 수시로 진행했던 만큼 지역 공동체 활성화 및 주민 삶의 질 향상에 크게 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다. 김 의원은 “어울림플라자가 단순한 시설을 넘어 주민들이
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경남상의협은 향후 박완수 지사(국민의힘 경남지사 후보)도 초청해 간담회를 이어갈 계획이다.
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