“예약 어려운 ‘안성재 식당’ 식사권 팝니다”…혹하면 안 되는 이유

이미지 확대 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’에서 심사위원으로 활약 중인 안성재(사진 왼쪽) 셰프가 자신이 운영하는 식당 ‘모수서울’ 식사권과 관련해 사기를 주의하라고 당부했다. 뉴스1·인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’에서 심사위원으로 활약 중인 안성재(사진 왼쪽) 셰프가 자신이 운영하는 식당 ‘모수서울’ 식사권과 관련해 사기를 주의하라고 당부했다. 뉴스1·인스타그램

넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’가 돌풍을 일으키고 있는 가운데, 심사위원으로 활약 중인 안성재 셰프가 자신이 운영하는 식당 ‘모수 서울’ 식사권과 관련해 사기를 주의하라고 당부했다.안 셰프는 지난 10일 자신의 인스타그램에 사진을 게시하며 “모수에서는 이러한 티켓을 발행하지 않는다. 더 이상 피해를 입으시는 분들이 없기를 바란다”고 밝혔다.공개된 사진 상단에는 식당 이름인 ‘모수’가 영문으로 적혀 있고, 2026년 1월 24일 오후 7시라는 일시가 적혀 있었다. 하단에는 안 셰프의 이름과 서명이 적혀 있다.최근 중고거래 플랫폼에 ‘모수 식사권’이라며 가짜 식사권을 판매하는 사기가 발생하자 소비자에게 주의를 당부한 것으로 보인다.2017년 처음 문을 연 파인다이닝 식당 모수는 1년간 재정비를 거친 뒤 지난해 3월 재오픈했다. 안 셰프는 흑백요리사 시리즈에서 심사위원으로 활약하며 냉정하면서도 섬세한 평가로 전문성과 인간미를 동시에 보여주며 인기를 얻었다.모수가 사기 주의를 당부하는 것은 이번이 처음이 아니다. 지난해 3월에는 모수 직원을 사칭한 일당이 고객 예약금을 가로채는 사건이 있었다.당시 KT 직원 사칭범은 모수에 전화를 걸어 “인근에서 화재가 일어나 통신망이 끊어질 예정”이라며 예약 대표 전화번호를 임시 번호로 전환하라고 안내했다. 임시 번호는 사칭범이 관리하는 번호였다.이후 사칭범은 식당에 전화한 손님들의 전화를 받아 선결제를 요청하며 특정 계좌에 식사비를 입금받은 것으로 알려졌다. 모수는 “예약을 받을 때 절대로 계좌이체를 요청하지 않는다”고 공지했다.한편 중고거래 사이트에는 안 셰프를 비롯해 흑백요리사 프로그램으로 화제가 된 셰프들의 식당 예약권을 웃돈을 주고 팔거나 산다는 게시글이 다수 올라오고 있다.