[속보] 서산영덕고속도로 30중 추돌…4명 사망

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 서산영덕고속도로 30중 추돌…4명 사망

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-01-10 08:57
수정 2026-01-10 09:20
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
10일 서산영덕고속도로에서 30중 추돌 사고가 발생해 화물차와 승용자 운전자 등 4명이 숨졌다. 2025.1.10 한국도로공사 로드플러스
10일 서산영덕고속도로에서 30중 추돌 사고가 발생해 화물차와 승용자 운전자 등 4명이 숨졌다. 2025.1.10 한국도로공사 로드플러스


이미지 확대
10일 서산영덕고속도로에서 30중 추돌 사고가 발생해 화물차와 승용자 운전자 등 4명이 숨졌다. 2025.1.10 한국도로공사 로드플러스
10일 서산영덕고속도로에서 30중 추돌 사고가 발생해 화물차와 승용자 운전자 등 4명이 숨졌다. 2025.1.10 한국도로공사 로드플러스


10일 오전 서산영덕고속도로 경북 상주 구간에서 다중 추돌 사고가 발생해 4명이 숨졌다.

경북경찰청에 따르면 이날 남상주나들목 인근에서 다중 추돌 사고가 나면서 이 일대 통행이 제한되고 있다.

경찰 관계자는 “현재까지 사고로 4명이 숨졌다”고 말했다.

경찰은 사고 현장 주변 차량의 양방향 통행을 제한하고 사고를 처리하고 있다.
권윤희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
서산영덕고속도로 상주 구간에서 발생한 사고로 인한 사망자 수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로