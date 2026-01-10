[속보] 서산영덕고속도로 30중 추돌…4명 사망

이미지 확대
10일 서산영덕고속도로에서 30중 추돌 사고가 발생해 화물차와 승용자 운전자 등 4명이 숨졌다. 2025.1.10
10일 서산영덕고속도로에서 30중 추돌 사고가 발생해 화물차와 승용자 운전자 등 4명이 숨졌다. 2025.1.10
10일 오전 서산영덕고속도로 경북 상주 구간에서 다중 추돌 사고가 발생해 4명이 숨졌다.
경북경찰청에 따르면 이날 남상주나들목 인근에서 다중 추돌 사고가 나면서 이 일대 통행이 제한되고 있다.
경찰 관계자는 “현재까지 사고로 4명이 숨졌다”고 말했다.
경찰은 사고 현장 주변 차량의 양방향 통행을 제한하고 사고를 처리하고 있다.
