상설특검, 신한은행 강남별관 수색영장 집행

방금 들어온 뉴스

상설특검, 신한은행 강남별관 수색영장 집행

하종민 기자
입력 2026-01-09 09:52
수정 2026-01-09 09:52
건진법사 관봉권 띠지 분실 의혹과 쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹 수사를 맡게 된 안권섭 상설특별검사가 17일 서울 여의도 사무실에서 나오고 있다. 연합뉴스.
건진법사 관봉권 띠지 분실 의혹과 쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹 수사를 맡게 된 안권섭 상설특별검사가 17일 서울 여의도 사무실에서 나오고 있다. 연합뉴스.


관봉권 및 쿠팡 관련 사건을 수사하는 안권섭 상설특검(상설특검)이 9일 서울 강남구 역삼동 소재 신한은행 강남별관에 대한 수색 영장을 집행하고 있다고 밝혔다.

상설특검은 이번 수색·검증 영장 집행의 목적이 “신한은행 띠지와 관련된 제반 정보 및 시중은행에서 관봉권(사용권)의 수납한 후의 처리 과정 등을 확인하기 위함”이라고 설명했다. 이번 영장 집행에는 권도형 특검보와 한주동 부부장검사, 수사관 6명이 참여했다.

상설특검은 쿠팡 퇴직금 미지급 사건 외압 의혹과 관련해 이날 오전 10시부터 엄희준 광주고검 검사를 피의자 신분으로 불러 조사한다. 지난 7일엔 김동희 부산고검 검사를 불러 조사했다. 지난 2일과 5일, 6일에는 사건 처리 관련 기록을 확보하기 위해 대검찰청 감찰부에 대한 압수수색을 집행했다.

하종민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
