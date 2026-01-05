개인정보 유출 정황…인하대, 해커 집단 ‘건라’ 고소

방금 들어온 뉴스

개인정보 유출 정황…인하대, 해커 집단 ‘건라’ 고소

강남주 기자
입력 2026-01-05 15:38
수정 2026-01-05 15:38
이미지 확대
해커의 랜섬웨어 공격을 받아 14시간 동안 마비됐던 인하대 홈페이지. 인하대 홈페이지 캡처
해커의 랜섬웨어 공격을 받아 14시간 동안 마비됐던 인하대 홈페이지. 인하대 홈페이지 캡처


최근 랜섬웨어 공격을 받아 개인정보 유출 정황이 확인된 인하대학교가 해커 집단을 고소했다.

인하대는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 혐의로 해커 집단 ‘건라’(Gunra)를 경찰청에 고소했다고 5일 밝혔다.

인하대는 고소장에서 건라가 대학 정보통신망에 정당한 권한 없이 침입했다며 철저하게 수사해 달라고 요청했다.

건라는 지난해 12월 28일 인하대 정보통신망을 공격했다. 이로 인해 14시간 동안 학교 대표 홈페이지 접속 장애가 발생했고, 학교 구성원의 개인정보 일부가 유출된 정황이 확인됐다.

건라는 공격 직후 인하대에 이메일을 보내 협상을 제안하는 한편, 다크웹을 통해 인하대 내부 구성원 약 1만명의 이름, 연락처, 이메일 등 개인정보를 확보했다고 주장했다.

인하대는 홈페이지를 통해 “시스템에 포함된 일부 개인정보가 유출된 것으로 보인다”며 “유출 범위 등에 대해서 정밀 조사를 하고 있다”고 공지했다.

건라는 인하대 외에도 SGI서울보증 등 국내 주요 기관의 랜섬웨어 공격 및 개인정보 유출 사건의 배후로 지목된 해커 집단이다.
강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로