서울 금천구, 모유수유 가정 1대 1 맞춤 지원

출산 8주 이내 산모 대상 가정방문 지도
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
금천구 ‘서울아기건강첫걸음’
서울 금천구가 출산가정의 건강한 모유수유 환경을 위한 ‘가정방문 모유수유 지원사업’을 이번달부터 시행한다. 사진은 2025년 ‘서울아기건강첫걸음 금천엄마모임’.
금천구 제공
금천구 제공
서울 금천구는 전문가가 가정을 직접 방문해 맞춤형으로 안내하는 ‘가정방문 모유 수유 지원사업’을 이번달부터 시행한다고 5일 밝혔다.
모유 수유는 아기의 성장 발달에 필요한 영양소와 면역 성분을 고루 제공하고, 산모의 건강 증진 효과가 있는 것으로 알려져 있다. 출산 직후 모유 수유에 어려움을 겪는 산모를 위해 이번 사업은 개별 상황에 맞춰 1 대 1 방문형 지원을 한다. 실제 가정 환경에서 실습 중심의 교육을 할 계획이다.
지원 대상은 주민등록등본상 금천구에 주소를 두고 거주하는 출산 후 8주 이내 산모다.
서울아기건강첫걸음 영유아 방문간호사가 1차 방문에서 기본 교육과 건강 상태를 확인하고, 2차로 모유수유 전문 교육을 이수한 간호사·조산사 등 전문 인력이 가정을 방문한다.
주요 지원 내용은 올바른 모유수유 자세 지도나 유방 울혈·통증 완화 방법 안내, 산모 상태에 따른 맞춤형 유방 관리, 가족 대상 상담 등이다. 약 1시간 동안 진행된다.
신청은 서울시 임신·출산 정보센터에서 ‘서울아기 건강첫걸음사업’ 서비스를 온라인으로 신청하면 된다. 금천구보건소 의약과 모자보건팀으로 전화 문의도 가능하다.
최민규 서울시의원, 신대방동 학생·학부모 초청 ‘생생한 지방자치’ 현장 견학
서울특별시의회 최민규 의원(국민의힘, 동작2)은 5일 동작구 신대방동 학생과 학부모를 서울특별시의회로 초청해 본회의장 참관 프로그램을 진행하고 소통의 시간을 가졌다. 이번 프로그램은 미래 세대인 학생들이 지방의회의 역할과 정책 결정 과정을 현장에서 생생하게 체험하고, 학부모들과 교육 현장의 목소리를 직접 나누기 위해 마련됐다. 참관에 참여한 학생들은 본회의장을 둘러보며 조례 제정 및 예산 심의 등 의사결정 과정을 직접 확인했다. 이어진 소통의 시간에는 학생 및 학부모들과 신대방동 지역의 통학로 안전 및 교육 환경 발전 방안 등 실생활과 밀착된 다양한 의견을 나누었다. 최 의원은 “학생들이 민주주의 현장을 직접 경험하며 미래 리더로서의 꿈을 키우는 계기가 되었길 바란다”며, “학부모님들의 소중한 의견을 정책에 적극 반영해 신대방동을 아이 키우기 좋은 안전한 지역으로 만드는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.
서울시의회 바로가기
유성훈 구청장은 “가정방문 모유수유 지원사업을 통해 산모의 부담을 덜고, 아이가 건강하게 성장할 수 있는 출발을 돕겠다“고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
금천구 가정방문 모유수유 지원 대상은?