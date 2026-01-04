세종시 전입자 대전이 ‘최다’…충청권이 55% 차지

거주기간 평균 9.5년, 분거가구 23.7%

지난해 세종으로 전입한 가구는 ‘대전’이 가장 많았다. 전입 가구 10곳 중 5.5곳이 충청권에서 옮긴 것으로 나타났다.4일 세종시에 따르면 지난해 8월 12~28일까지 1800가구(13세 이상 가구원 3171명)를 대상으로 실시한 ‘2025년 사회조사’ 결과 세종시 전입가구의 이전 거주지역은 대전이 33.8%를 차지했다. 이어 수도권(29.4%), 충북(10.8%), 충남(10.1%) 등의 순이었다. 전입가구의 54.7%가 충청권에서 세종으로 이전했다.거주기간은 평균 9년 5개월로 조사 가구 중 거주기간 10년 이상이 41.8%, 6~10년 미만 25.2%, 4~6년 미만 11.4%, 2~4년 미만 10.6% 등으로 나타났다. 가족과 떨어져 지내는 분거가구는 23.7%로 2022년 조사(23.0%)보다 상승했고, 분거 이유로는 직장(61.3%), 학업(26.3%) 등의 이유가 가장 높았다.삶에 대한 만족과 행복감은 10점 만점에 6.8점, 걱정은 4.1점으로 지난해 조사(4.3점)와 비교해 0.2점 감소했다.시정에 대한 만족도는 70.6%가 ‘만족’과 ‘보통’으로 평가했다. ‘만족’이 18.5%로 최근 시정 만족도를 조사한 2021년 대비 1.1% 포인트 상승했다.행정수도 완성을 위한 주요 정책에 대해서는 ‘국회 세종의사당·대통령 세종 집무실 건립’이 52.4%로 가장 높았고, ‘대기업 유치 등 자족 기능 강화’(20.0%)가 뒤를 이었다.이용일 세종시 기획조정실장은 “사회조사는 시민의 삶의 변화를 종합적으로 보여주는 지표”라며 “조사 결과를 분석해 시민 삶의 질 향상에 필요한 대책을 적극 시정에 반영할 계획”이라고 말했다.