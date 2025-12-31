한파가 빚은 비경… “오늘은 더 추워요”

닫기 이미지 확대 보기

동장군이 만든 설국… “31일은 더 추워요”

북서쪽에서 찬 공기 유입으로 전국 곳곳에 한파가 찾아온 30일 강원 홍천군 홍천강에 상고대와 안개가 어우러져 설국 풍경을 빚어내고 있다. 올해 마지막 날인 31일은 전국 아침 최저기온이 -13도까지 떨어지는 등 당분간 한파가 이어질 것으로 기상청은 30일 예보했다.

홍천 연합뉴스