친구의 8천만원 돈 가방 '오토바이 퍽치기' 해놓고…"장난이었다"

방금 들어온 뉴스

친구의 8천만원 돈 가방 ‘오토바이 퍽치기’ 해놓고…“장난이었다”

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025-12-30 21:34
수정 2025-12-30 22:00
서울신문 DB
서울신문 DB


경기 성남시 분당구에서 오토바이를 타고 친구 돈 가방을 ‘퍽치기’한 40대 남성이 검거됐다.

30일 경기 분당경찰서는 절도 혐의로 A씨를 형사 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 전날 오후 4시쯤 성남시 분당구 야탑동의 한 주택가 도로에서 오토바이를 타고 친구 B씨의 돈 가방을 가로채 달아난 혐의를 받는다.

돈 가방에는 B씨가 은행에서 찾은 8500만원이 들어 있었다.

경찰 조사 결과 A씨는 친구인 B씨가 돈을 인출한 뒤 야탑동 쪽으로 이동할 것을 미리 알고 범행한 것으로 드러났다.

당시 B씨는 헬멧을 쓰고 있던 A씨를 알아보지 못해 곧바로 경찰에 신고했고, 출동한 경찰이 목돈을 인출한 것을 아는 사람이 있냐고 묻자 B씨는 A씨를 떠올려 곧바로 연락했다.

전화를 받은 A씨는 범행을 시인하면서 “장난이었다”고 둘러댄 것으로 전해졌다.

이후 현장으로 돌아온 A씨는 돈을 그대로 돌려줬고, 경찰은 A씨를 임의동행해 절도 혐의로 입건했다.

A씨가 범행에 사용한 오토바이는 타인에게 빌린 것으로 조사됐다.

경찰 관계자는 “A씨와 B씨는 친한 친구 사이로, 가해자는 장난이었다고 주장하고 피해자도 처벌을 불원하고 있다”고 설명했다.

다만 “절도의 의도가 없었다고 단정할 수 없어 A씨를 입건하고 구체적인 내용을 조사하고 있다”고 전했다.
권윤희 기자
