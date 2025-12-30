안산 방아머리선착장 해상서 실종된 60대 선장 숨진 채 발견

방금 들어온 뉴스

안산 방아머리선착장 해상서 실종된 60대 선장 숨진 채 발견

강남주 기자
입력 2025-12-30 15:05
수정 2025-12-30 15:05
인천해양경찰서 전경.
인천해양경찰서 전경.


경기 안산시 방아머리선착장 인근 해상에서 실종된 60대 선장이 숨진 채 발견됐다.

30일 인천해양경찰서에 따르면 이날 오전 3시 19분쯤 방아머리선착장 인근 해상 그물에 “시신이 걸려 있다”는 신고가 접수됐다.

현장에 출동한 해경이 신원을 확인한 결과 이틀 전 실종 신고가 접수된 60대 선장 A씨인 것으로 파악됐다.

앞서 A씨 가족은 지난 28일 오후 3시 50분쯤 “A씨가 타고 있는 배가 입항하지 않았다”며 해경에 실종 신고를 냈다. 이에 해경은 경비함정 17척, 항공기 2대 등을 투입해 수색을 벌여 왔다.

해경 관계자는 “범죄 혐의점은 없는 것으로 보인다”면서도 “여러 가능성을 열어두고 사망 경위를 조사하고 있다”고 말했다.
강남주 기자
