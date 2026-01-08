드디어 롯데 FA 계약 떴다…새해 첫 주인공은 김상수

1년 3억원에 잔류…미계약 4명

잠잠하던 프로야구 자유계약선수(FA) 시장에서 8일 올해 첫 계약 소식이 나왔다.롯데 자이언츠는 이날 베테랑 불펜 투수 김상수와 FA계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 기간은 1년 총액은 3억원이다.김상수는 17시즌 통산 700경기에 출전해 785이닝을 소화하며 140홀드를 수확한 베테랑 투수다. 현역 투수 중에는 통산 홀드 2위다. 리그 전체로는 역대 17번째 700경기 출장 기록을 보유하고 있다.삼성 라이온즈에서 선수 생활을 시작한 그는 히어로즈 구단을 거쳐 SSG 랜더스에 이어 2023년 롯데에 합류했다. 최근 3년간 186경기에 등판해 162와3분의1이닝을 책임지며 38홀드 평균자책점 4.32를 기록했다. 1987년생으로 적지 않은 나이지만 경쟁력은 여전하다.롯데는 김상수가 경기장 밖에서도 성실한 훈련 태도와 리더십으로 젊은 투수들을 이끄는 등 긍정적인 선수단 문화를 형성했다고 평가했다.박준혁 롯데 단장은 “다년간의 경험을 바탕으로 2026시즌 불펜에서 제 역할을 해줄 선수”라며 “마운드 위에서 헌신하고자 하는 의지가 강하고, 젊은 투수진과 시너지를 낼 것으로 판단했다”고 계약 배경을 설명했다.김상수는 “사직야구장 마운드에 다시 설 수 있게 돼 기쁘다”며 “개인 성적도 중요하지만, 팀을 위한 헌신이 필요한 시점이다. 강한 동기를 가지고 내년 시즌 성적에 보탬이 되도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.김상수의 계약으로 시장에는 이제 4명의 미계약자가 남았다. 투수 조상우와 김범수, 외야수 손아섭, 포수 장성우가 협상을 이어가고 있다.