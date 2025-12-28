인천 인하대, 해커 랜섬웨어 공격 ‘홈페이지 먹통’…14시간 만에 복구

방금 들어온 뉴스

인천 인하대, 해커 랜섬웨어 공격 ‘홈페이지 먹통’…14시간 만에 복구

안승순 기자
입력 2025-12-28 21:51
수정 2025-12-28 22:07
이미지 확대
해커의 랜섬웨어 공격을 받아 14시간 동안 마비됐던 인하대 홈페이지(인하대 홈페이지 캡처)
해커의 랜섬웨어 공격을 받아 14시간 동안 마비됐던 인하대 홈페이지(인하대 홈페이지 캡처)


인천 인하대가 랜섬웨어 해킹 공격을 받아 28일 14시간 동안 시스템 작동이 멈췄다가 복구됐다.

28일 인하대 등에 따르면 이날 오전 6시 50분쯤 랜섬웨어를 통한 해킹 공격을 받은 인하대 홈페이지가 접속 불능 상태였다가 14시간여 만인 오후 9시께 정상화됐다.

신원을 알 수 없는 해커는 내부 정보를 암호화한 뒤 이메일을 통해 해독하는 대가로 거액을 요구한 것으로 알려졌다.

인하대는 피해 상황을 인지하고는 교육부와 한국인터넷진흥원(KISA)에 관련 상황을 신고했다. 학교 측은 또 개인정보 유출 가능성이 있다고 보고 개인정보위원회에 신고하는 절차도 완료했다.

인하대 관계자는 “대학 학사정보시스템에 비정상적인 접근 시도를 확인해 관련 기관에 신고했다”며 “외부 접속 차단과 시스템 복구 등 임시 조치를 했다”라고 밝혔다.
안승순 기자
투표
