동탄서 술 취한 20대, 일면식 없는 이웃에 흉기 휘둘러

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

동탄서 술 취한 20대, 일면식 없는 이웃에 흉기 휘둘러

강남주 기자
입력 2025-12-28 15:17
수정 2025-12-28 15:17
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
서울신문DB
서울신문DB


경기 화성시의 한 아파트 주차장에서 일면식도 없는 이웃에게 흉기를 휘두른 20대가 경찰에 붙잡혔다. 피해자는 두터운 옷 덕분에 큰 상처를 입지 않았다.

경기 화성동탄경찰서는 20대 A씨를 살인미수 혐의로 붙잡아 구속영장을 신청할 예정이라고 28일 밝혔다.

A씨는 전날 오전 10시 45분쯤 화성 통탄2신도시 자신이 사는 아파트 지하 주차장에서 같은 아파트에 사는 40대 B씨를 흉기로 살해하려 한 혐의를 받고 있다.

당시 술에 취한 A씨는 집에서 흉기를 가지고 나와 주차 중이던 B씨를 상대로 범행한 뒤 도주한 것으로 파악됐다.

B씨는 흉기에 찔렸지만 두꺼운 외투를 입고 있던 덕분에 크게 다치지 않은 것으로 알려졌다.

출동한 경찰은 범행 35분 만인 오전 11시 20분쯤 사건 현장 인근에서 A씨를 검거했다.

A씨와 B씨는 서로 모르는 사이였던 것으로 조사됐다.

경찰은 A씨를 상대로 범행동기와 사건 경위를 조사하는 한편 정신질환 여부를 확인할 방침이다.
강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨와 B씨의 관계는 어떠했나?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로