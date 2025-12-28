동탄서 술 취한 20대, 일면식 없는 이웃에 흉기 휘둘러

이미지 확대 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 서울신문DB

경기 화성시의 한 아파트 주차장에서 일면식도 없는 이웃에게 흉기를 휘두른 20대가 경찰에 붙잡혔다. 피해자는 두터운 옷 덕분에 큰 상처를 입지 않았다.경기 화성동탄경찰서는 20대 A씨를 살인미수 혐의로 붙잡아 구속영장을 신청할 예정이라고 28일 밝혔다.A씨는 전날 오전 10시 45분쯤 화성 통탄2신도시 자신이 사는 아파트 지하 주차장에서 같은 아파트에 사는 40대 B씨를 흉기로 살해하려 한 혐의를 받고 있다.당시 술에 취한 A씨는 집에서 흉기를 가지고 나와 주차 중이던 B씨를 상대로 범행한 뒤 도주한 것으로 파악됐다.B씨는 흉기에 찔렸지만 두꺼운 외투를 입고 있던 덕분에 크게 다치지 않은 것으로 알려졌다.출동한 경찰은 범행 35분 만인 오전 11시 20분쯤 사건 현장 인근에서 A씨를 검거했다.A씨와 B씨는 서로 모르는 사이였던 것으로 조사됐다.경찰은 A씨를 상대로 범행동기와 사건 경위를 조사하는 한편 정신질환 여부를 확인할 방침이다.