[포토] “너무 추워”… 올겨울 최강 한파

금요일인 26일 전국 대부분 지역에 ‘한파특보’가 발효되면서 올겨울 가장 추운 날씨를 보이겠다.매서운 찬 바람까지 동반되면서 체감 온도는 영하 20도 안팎까지 떨어지겠고, 영하권 추위가 낮까지 이어질 예정이니 외출 시 두꺼운 외투를 챙겨야 한다.기상청에 따르면 이날 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 전국 대부분 지역에 한파특보가 발효됐다.경기북부와 강원도, 충북 제천시, 경북북동산지 등은 한파경보가 내려졌다. 올겨울 들어 한파경보는 처음이다.이날 오전 기온은 영하 10도로 올겨울 중에 가장 춥겠다.특히 칼바람이 더해져 체감온도는 영하 20도 안팎으로 떨어지겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.이날 낮 최고기온은 -7∼4도가 되겠다.주요 도시 낮 최고기온은 서울 -4도, 인천 -5도, 수원 -3도, 강릉 1도, 대전 -1도, 세종 -2도, 광주 1도, 대구 0도, 울산 1도, 부산 2도, 제주 4도로 예상된다.강추위는 27일 오전까지 이어지다가 낮부터 차차 풀리겠다.이날 오전까지 전북서해안과 전남권, 오후까지 제주도에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.예상 강수량은 전남서해안 5㎜ 미만, 광주·전남·전북서해안 1㎜ 안팎, 울릉도·독도 5∼15㎜, 제주 5∼10㎜다.예상 적설은 전남서해안 1∼5㎝, 광주·전남서부·전북서해안 1㎝ 안팎, 울릉도·독도 5∼15㎝, 제주산지 5∼10㎝, 제주 중산간 2∼7㎝, 제주해안 1㎝ 안팎이다.비 또는 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의할 필요가 있다.강풍특보가 발효된 서해안과 남해안, 경상권동해안, 경남서부내륙, 제주는 이날까지 바람이 시속 70㎞ 넘게 강하게 불겠다.일부 수도권과 강원동해안, 경상권을 중심으로 대기가 건조하겠고, 바람도 강하게 불어 작은 불씨가 큰불로 이어질 수 있다.미세먼지는 전국이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.