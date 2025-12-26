산림 복지 서비스의 새로운 도전, 문화사업에 16만명 참가

방금 들어온 뉴스

산림 복지 서비스의 새로운 도전, 문화사업에 16만명 참가

박승기 기자
박승기 기자
입력 2025-12-26 15:34
수정 2025-12-26 15:34
숲을 문화 공간으로, 공연·영화관으로 활용

이미지 확대
지난 9월 20일 국립 횡성숲체원에서 열린 ‘우리숲페스타 2025’에서 마음을 나누는 버스킹 공연이 펼쳐졌다. 한국산림복지진흥원 제공
지난 9월 20일 국립 횡성숲체원에서 열린 ‘우리숲페스타 2025’에서 마음을 나누는 버스킹 공연이 펼쳐졌다. 한국산림복지진흥원 제공


산림 복지 서비스의 일환으로 올해 처음 도입한 산림문화사업 참여자가 16만명을 넘어섰다.

26일 산림청 산하 한국산림복지진흥원에 따르면 산림 자원과 문화 연계를 위한 서비스 개발을 위해 지난 2월 전담팀(산림문화기획팀)을 신설해 문화 향유 기회를 확대하고 공공문화 콘텐츠 운영 성과를 창출했다.

숲이 단순한 휴식 공간을 넘어 일상 속 문화공간으로 확장했다는 평가를 받고 있다. 숲과 공연을 결합한 ‘우리숲페스타’는 8회 공연에 3500여명이 참가해 짧은 시간에도 산림문화 경험을 확대하는 계기가 됐다. 더욱이 패스타를 통해 공연 관람을 위해 숲을 찾는 방문객이 생겨나고 있다.

숲속에서 영화를 감상하는 ‘숲속으로 영화소풍’은 산림문화 종합 프로그램으로, 새로운 모델을 제시했다. 올해 전북 무주 향로산 자연휴양림에서 1박 2일로 첫 진행한 영화소풍에는 300여명이 참가해 산림 문화의 일상적 접근 가능성을 보여줬다.

이재민 산림복지진흥원 홍보팀장은 “페스타와 영화소풍은 처음 실시한 프로그램으로 참가자의 높은 관심을 확인했다”며 “진흥원뿐 아니라 다양한 산림복지시설과 협력해 산림문화의 저변을 확대할 계획”이라고 밝혔다.



북토크 콘서트와 문학 박람회 참가 등으로 접점을 확장했다. 특히 국가 산림문화자산을 활용한 애니메이션(4편) 제작과 프로그램 개발(2건), 영상 콘텐츠(1건) 등을 선보이며 산림문화자산에 대한 이해와 공감도를 높였다는 평가를 받았다.
대전 박승기 기자

위로