울산 북구, 새해부터 무인 민원발급기 수수료 전면 무료

방금 들어온 뉴스

울산 북구, 새해부터 무인 민원발급기 수수료 전면 무료

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2025-12-26 10:53
수정 2025-12-26 10:53
울산 북구청.
울산 북구청.


울산 북구는 내년 1월 1일부터 무인 민원발급기 수수료를 전면 무료화한다고 26일 밝혔다.

북구는 올해 ‘울산광역시 북구 제증명 등 수수료 징수 조례’를 개정함에 따라 새해부터 민원서류를 무료로 발급받을 수 있도록 했다.

무료 발급 민원서류는 주민등록 등·초본, 가족관계증명서 토지·지적분야, 지방세분야 민원증명 등 총 122종이다.

법원에서 관리하는 부동산등기사항증명서는 무료 발급 대상에서 제외된다.

현재 북구는 공공기관, 대형마트, 은행365코너, 다중이용시설 등 총 26곳에서 무인민원발급기를 운영하고 있다. 이 중 북구청과 8개 동 행정복지센터, 현대자동차 정문, 현대자동차 명촌주차장, 현대문화회관은 24시간 연중 이용할 수 있다.

무인 민원발급기에서는 총 123종의 민원증명서 발급이 가능하다. 부동산등기사항증명서는 북구청 민원실과 차량등록사업소, 8개 동 행정복지센터, 명촌문화센터에서만 발급받을 수 있다.

북구 관계자는 “무인 민원발급기 수수료 무료화로 행정 접근성을 높이고 주민 편의를 한층 더 향상시킬 수 있게 됐다”며 “앞으로도 주민들이 일상에서 체감할 수 있도록 행정서비스를 개선하겠다”고 밝혔다.
울산 박정훈 기자
