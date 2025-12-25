금천구, 드림스타트 가족 위한 겨울 나들이

방금 들어온 뉴스

금천구, 드림스타트 가족 위한 겨울 나들이

김주연 기자
김주연 기자
입력 2025-12-25 14:20
수정 2025-12-25 14:20
눈썰매장 입장권·크리스마스 트리 꾸미기 키트 전달

이미지 확대
금천구 드림스타트 가족 눈썰매 탄다
금천구 드림스타트 가족 눈썰매 탄다 서울 금천구는 취약계층 아동을 지원하는 ‘드림스타트’ 대상자 중 42개 가구에게 눈썰매장 입장권을 배부한다고 25일 밝혔다.
금천구 제공


서울 금천구는 ‘드림스타트’ 사업 지원을 받는 취약계층 아동이 가족과 함께 겨울을 만끽할 수 있도록 눈썰매 등 프로그램을 지원한다고 25일 밝혔다.

드림스타트 사업은 0세부터 12세 이하의 취약계층 아동에게 신체건강·인지언어·정서행동 등 맞춤형 통합서비스를 제공한다. 현재 금천구 지원 아동은 173명으로, 연중 신규 대상자를 접수한다.

금천구는 그 중 외부체험 기회가 적은 42개 가구 131명을 선정해 이날부터 내년 2월 28일까지 서울랜드 눈썰매장을 이용할 수 있도록 입장권을 전할 예정이다. 눈썰매 외에도 눈놀이터, 뜰채낚시, 놀이동산 이용 등을 체험 가능하다. 금천구는 드림스타트 대상 아동들이 가족과 추억을 쌓을 수 있도록 지난달 28일 133개 가구에 ‘크리스마스 나무 꾸미기 꾸러미’를 제공했다. 가정에서 아이들이 크리스마스 나무를 만들고 감상하는 시간을 가졌다고 금천구는 설명했다.

유성훈 금천구청장은 “이번 프로그램으로 가족들이 함께 소통하며 소중한 추억을 쌓을 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 취약계층 아이들이 소외되지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

김주연 기자
