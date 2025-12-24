전라·제주 일부 ‘화이트 크리스마스’…26일 전국 영하권 강추위

김임훈 기자
입력 2025-12-24 15:27
수정 2025-12-24 15:27
9일 서울 송파구 롯데월드 어드벤처에서 이용객들이 ‘해피 크리스마스 퍼레이드’를 관람하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 2025.12.9 이지훈 기자
9일 서울 송파구 롯데월드 어드벤처에서 이용객들이 ‘해피 크리스마스 퍼레이드’를 관람하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 2025.12.9 이지훈 기자


크리스마스인 25일 전북과 전남 등 일부 지역은 ‘화이트 크리스마스’가 예상된다. 26일부터는 전국적으로 기온이 크게 떨어지며 강추위가 몰려올 전망이다.

24일 기상청에 따르면, 25일은 전국이 대체로 맑은 가운데 전북과 전남, 제주도 등 일부 지역에는 오후부터 비 또는 눈이 내린다. 예상 적설량은 제주 산지 5~10㎝, 전북 서해안 2~7㎝, 광주와 전남 서부 1~5㎝ 등이다. 아침 최저기온은 영하 9도~영상 3도, 낮 최고기온은 영하 3도~영상 8도로 평년과 비슷한 수준을 유지하겠다.

크리스마스 다음날인 26일에는 기온이 뚝 떨어지며 전국 대부분이 영하권의 매서운 추위를 맞이할 것으로 보인다. 아침 최저기온은 영하 17도~영상 4도, 낮 최고기온은 영하 7도~영상 4도로 예보됐다. 특히 전국적으로 바람이 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮을 것으로 예상된다.

기상청은 “크리스마스 당일 대부분 지역이 맑겠지만 전라권을 중심으로 눈이 내려 빙판길 안전사고에 유의해야 한다”면서 “다음날은 기온이 급감하고 강한 바람이 부는 만큼 건강관리와 시설물 점검 등 방한 대책이 필요하다”고 당부했다.

김임훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로