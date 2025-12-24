부산시, 부울경 경제동맹본부 신설 추진…‘5극 3특’ 대응 초광역 협력 강화

이미지 확대
부산시가 정부의 5극 3특 균형성장 전략에 대응하기 위해 초광역 협력 조직을 확대하는 등 조직개편을 추진한다.
시는 24일부터 내년 1월 13일까지 ‘행정기구 설치 및 정원 조례 개정안’을 입법 예고한다고 24일 밝혔다. 입법예고 이후 조직 개편안을 놓고 부산시의회 등과 협의를 거친 다음 내년 15일 개정안을 시의회에 제출할 예정이다. 시의회 심의 의결을 거치면 내년 2월 중 조직개편을 시행한다.
조직 개편안은 부울경 초광역 경제동맹추진단을 현재 4급 과 단위에서 3급 본부 단위로 확대하는 내용을 담고 있다. 정부의 5극 3특 균형성장 전략에 대응하는 체계를 선제적으로 구축하기 위해서다. 본부 내에는 2개 전담 부서를 신설해 초광역 협력사업 실행력을 높일 계획이다.
본부는 부울경 3개 시·도의 역량을 모아 수도권과 대등하게 경쟁할 수 있는 초광역 경제·생활권을 조성하는 역할을 맡는다. 또 부울경이 지역 경계를 넘어 규모의 경제를 실현하고, 미래 산업 경쟁력을 확보해 혁신성장 거점으로 도약하는 발판을 마련할 예정이다.
시는 또 도시 공간에 대한 총괄 기본계획 수립과 관리를 담당하는 미래공간전략국 신설을 추진한다. 15분 도시 기획과를 미래공간전략국으로 이관하고 도시공간 혁신업무와 관련 사업 등을 통합해 도시공간 전략과 도시공간 혁신과를 설치할 계획이다.
예산과 지방세, 회계 등 재정 관련 기능 총괄을 위해 기획조정실 산하에 재정관도 설치한다. 한정된 재원 안에서 균형적인 예산편성과 배분 기능을 강화하고, 시 재정의 건전성을 확보하기 위한 전담 기관이다. 재정관 신설에 따라 국비 확보 대응과 관련한 전문성을 높이고, 정부와 더욱 긴밀한 공조 체계를 구축할 수 있을 것으로 시는 기대한다.
이외에도 통합돌봄 체계 구축을 위한 지원 부서를 신설해 시민 생활 밀접 분야를 강화할 계획이다.
