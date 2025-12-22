광주 도시철도 2호선 1단계 구간 도로 ‘전면 개방’

광주시, 6년간 통제된 공사구간 16.3㎞ 원상 복구…개방 완료

강기정 시장, 소상공인·시민들과 함께 개방구간 도로현장 확인

강 시장 “기다려주신 시민들께 감사…안전하고 쾌적한 도시로”

강기정 광주시장이 22일 오전 시청 시민홀에서 열린 '광주도시철도 2호선 1단계 구간 도로개방 현장 확인' 행사에서 도시철도2호선 공사와 관련 불편을 감내한 시민들에게 감사 인사를 전하고 있다. 광주광역시 제공

광주시가 22일 도시철도 2호선 1단계 공사구간 도로를 전면 개방했다. 지난 2019년 9월 착공 이후 공사로 통제된 지 약 6년 만이다.광주시는 이날 시청 시민홀에서 ‘광주도시철도 2호선 1단계 구간 도로개방 현장 확인’ 행사를 열고, 그동안의 공사 추진 경과와 현재 공정 현황, 향후 계획을 시민들과 공유했다.강기정 시장은 이날 현장 확인 행사에서 소상공인·시민 등과 함께 버스를 타고 시청에서 출발, 1공구와 6공구 등 개방된 도로를 직접 돌아봤다. 그동안 왕복 2~4차로로 제한됐던 도로는 착공 전과 같은 왕복 6~9차로로 복구되면서 차량 흐름이 크게 개선된 것으로 나타났다.행사에 참여한 한 시민은 “도로가 뻥 뚫려 도시철도 2호선 1단계 공사가 마무리되고 있다는 것을 실감했다. 속이 다 시원하다”며 “그동안의 불편이 해소돼 크리스마스를 앞두고 선물을 받은 기분”이라고 말했다.강 시장은 “도시철도 공사는 더 안전하고 쾌적한 도시를 만들고, 대자보 도시를 만들기 위한 인프라 구축 사업”이라며 “참고 기다려주신 시민 여러분께 깊이 감사드린다”고 말했다. 이어 “도시철도 2호선 1단계 도로개방이 이뤄진 만큼 앞으로는 광주의 도로를 더 쾌적하고 반듯하게 관리하고, 남은 도시철도 공사도 제때 안전하게 완공되도록 하겠다”고 덧붙였다.도시철도 2호선 1단계 구간은 시청에서 금호지구~풍암지구~백운광장~조선대~광주역 뒤편을 잇는 총연장 17㎞ 노선이다. 광주시는 1단계 도로개방 목표 구간 16.3㎞에 대해 개방률 100%를 달성했다.다만 광주시는 지난 7월 연내 도로개방 관련 최초 발표 때 예고한 것처럼 지하정거장 자재 반입과 백운고가 철거를 대체하는 지하차도 공사가 진행 중인 백운광장 일원 등 일부 구간은 부득이하게 일부 차로를 점용하고 있다고 설명했다.이번 개방에서 제외된 구간은 금호지구입구사거리, 금호시영아파트 앞, 무등시장 주변, 광주역 뒤편 등 정거장 4곳과 백운광장 일원으로, 총연장 687m다. 이들 구간은 자재의 지하 반입이 완료되는 내년 3월과 지하차도 공사가 마무리되는 내년 6월까지 단계적으로 개방할 예정이다.광주시는 올해 6월 대부분의 도로를 개방할 계획이었으나, 굴착 과정에서 예측하지 못한 지하암반이 당초보다 46.1%가 추가 발견됐다. 전력선·도시가스관·상하수관로 등 지하매설물이 30년 전 설계보다 약 1.8배 늘어나 공정에 영향을 미쳤다.공사 특성상 교통혼잡과 상가, 인근 건축물 안전 관련 민원도 잇따랐다. 광주시는 2019년 1월부터 2025년 11월까지 국민신문고, 전화 등을 통해 접수된 타이어 파손, 복공판 단차, 교통정체 등 민원 3962건을 처리 완료했다.시민 불편이 장기화하자 광주시는 지난 7월 ‘시민불편 신속대응 전담팀(TF)’을 구성해 울퉁불퉁한 도로 정비, 차선 재도색, 유도선 설치 등을 추진했다. 이를 통해 교통량이 많은 주요 노선과 교차로 26곳 총 3.7㎞ 구간을 정비해 시민 교통 불편을 단계적으로 해소했다.