부산 앞바다 정박 크루즈 선내서 60대 추락…해경 병원 이송

정철욱 기자
입력 2025-12-21 10:04
수정 2025-12-21 10:04
이미지 확대
21일 해경이 크루즈선 계단에서 추락하면서 다친 승객을 병원으로 이송하기 위해 구조정으로 옮겨 태우고 있다. 부산해경 제공
21일 해경이 크루즈선 계단에서 추락하면서 다친 승객을 병원으로 이송하기 위해 구조정으로 옮겨 태우고 있다. 부산해경 제공


부산 광안대교 해상에 정박한 대형 크루즈선 내부에서 승객이 추락해 다치는 사고가 일어났다.

21일 부산해경에 따르면 이날 오전 1시 59분쯤 크루즈선 A호(2만 2129t)으로부터 선내 추락 환자가 발생했다는 신고가 접수됐다. A호는 광안대교 바깥족 약 500m 해상에 닻을 내리고 있었다.

해경은 연안 구조정과 중앙해양특수구조단을 현장으로 보내 환자 B(65)씨를 크루즈선에서 구조정으로 옮겨 태웠다. 구조정은 2시 53분쯤 민락항으로 입항해 대기하고 있던 119 구급대에 환자를 인계했다.

B씨는 허리에 통증이 있어 거동이 불가능하고 눈 부위에 출혈이 있는 상태였다.

해경은 B씨가 술을 마신 뒤 침실에서 밖으로 이동하다가 계단에서 추락했다는 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
부산 정철욱 기자
