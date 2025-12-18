부산시, 215억 원 규모 영화·영상 콘텐츠 2호 펀드 조성

이미지 확대 부산시청 전경.서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 부산시청 전경.서울신문 DB

부산시는 영화·영상 콘텐츠 2호 펀드인 ‘넥스트지 중저예산 한국영화 투자조합’ 215억원을 결성했다고 18일 밝혔다.1호 펀드인 ‘솔트룩스 한국영화 르네상스 펀드’를 지난해 7월 부산시·부산영상위원회·솔트룩스벤처스가 233억원 규모로 조성한 데 이어 잇따른 펀드 출자다.이 펀드 목적은 부산 지역 영화·영상 산업이 성장하도록 투자 기반을 마련하기 위해서다.부산시는 영화·영상 콘텐츠 펀드 조성 5개년 계획(2024∼2028년)에 따라 총 1천억원 규모의 펀드를 조성할 계획이다.이번 2호 펀드 결성으로 목표치 1천억원의 약 45%인 총 448억원을 달성하게됐다.부산시 10억원, 문화체육관광부 모태 자금 100억원, 운용사인 넥스트지인베스트먼트 5억원, 민간기업 100억원 등 총 215억원 규모다.넥스트지인베스트먼트가 펀드를 6년간 운용한다. 시 출자금 10억원은 3년간 분할 출자하며 부산영상위원회를 통해 간접 출자 방식으로 진행한다.2호 펀드도 1호 펀드와 똑같이 ‘부산 프로젝트 의무 투자’ 조항을 적용한다.투자 기간 4년 동안 시 소재의 제작사가 제작하는 영화·영상 작품, 부산기업 지식재산권을 활용한 프로젝트, 부산에서 20% 이상 촬영하는 작품에 출자 약정액 2배 이상인 20억원 이상을 필수 투자한다.조유장 시 문화국장은 “펀드 운용사의 전문성을 바탕으로 부산 지역 영화·영상 제작 전반에 활력을 불어넣고, 2028년까지 총 1천억 원 규모의 펀드 조성을 완수하겠다”고 말했다.