KTX-이음, 신해운대·센텀·기장 선다...광역·해운대권 관광 활성화 기대

30일부터 부산 신해운대·센텀·기장역에 KTX-이음이 추가 정차해 동부산권의 수도권 접근성이 한층 개선될 전망이다.부산시는 중앙선과 동해선에 준고속철인 KTX-이음 열차가 신규 투입되거나 확대 운행하면서 경주 등 인근 지역으로의 광역관광 활성화가 기대된다고 16일 밝혔다.30일부터 부산 부전역과 서울 청량리역을 잇는 중앙선은 KTX-이음 운행이 기존 하루 6회에서 18회로 3배 늘어난다.신규 정차역으로 지정된 기장역·신해운대역·센텀역엔 열차가 각각 2회, 8회, 2회 정차한다.안동~영천 구간 신호개량 완료로 부산~서울 소요시간은 3시간56분에서 3시간38분으로 약 18분 단축된다.부전역과 강릉역을 잇는 동해선도 KTX-이음 열차가 하루 6회 신규 투입돼 부전역∼경주역 구간의 KTX-이음 운행 횟수는 하루 24회로 늘어난다.이로서 부전~강릉 소요시간이 기존 ITX-마음 운행시간인 5시간4분에서 3시간54분으로 크게 단축된다. 이에 부산시는 부산을 방문한 외국인 등의 경주 관광 비율이 늘어날 것으로 예측했다.또 기장·신해운대·기장역 정차로 해운대권과 오시리아 관광단지로의 관광객 유입도 급증할 것으로 전망했다.박형준 시장은 “KTX-이음 운행은 민관이 이뤄낸 성과”라며 “향후 이용객 추이를 검토해 정차 횟수 확대를 건의하겠다”고 말했다.