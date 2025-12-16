KTX-이음, 신해운대·센텀·기장 선다...광역·해운대권 관광 활성화 기대

KTX-이음, 신해운대·센텀·기장 선다...광역·해운대권 관광 활성화 기대

구형모 기자
입력 2025-12-16 16:19
수정 2025-12-16 16:19
30일부터 부산 신해운대·센텀·기장역에 KTX-이음이 추가 정차해 동부산권의 수도권 접근성이 한층 개선될 전망이다.

부산시는 중앙선과 동해선에 준고속철인 KTX-이음 열차가 신규 투입되거나 확대 운행하면서 경주 등 인근 지역으로의 광역관광 활성화가 기대된다고 16일 밝혔다.

30일부터 부산 부전역과 서울 청량리역을 잇는 중앙선은 KTX-이음 운행이 기존 하루 6회에서 18회로 3배 늘어난다.

이미지 확대
30일부터 정차역이 늘어나는 중앙선‧동해선‧ 강릉선 노선도. 부산시 제공
30일부터 정차역이 늘어나는 중앙선‧동해선‧ 강릉선 노선도. 부산시 제공


신규 정차역으로 지정된 기장역·신해운대역·센텀역엔 열차가 각각 2회, 8회, 2회 정차한다.

안동~영천 구간 신호개량 완료로 부산~서울 소요시간은 3시간56분에서 3시간38분으로 약 18분 단축된다.

부전역과 강릉역을 잇는 동해선도 KTX-이음 열차가 하루 6회 신규 투입돼 부전역∼경주역 구간의 KTX-이음 운행 횟수는 하루 24회로 늘어난다.

이로서 부전~강릉 소요시간이 기존 ITX-마음 운행시간인 5시간4분에서 3시간54분으로 크게 단축된다. 이에 부산시는 부산을 방문한 외국인 등의 경주 관광 비율이 늘어날 것으로 예측했다.

또 기장·신해운대·기장역 정차로 해운대권과 오시리아 관광단지로의 관광객 유입도 급증할 것으로 전망했다.

박형준 시장은 “KTX-이음 운행은 민관이 이뤄낸 성과”라며 “향후 이용객 추이를 검토해 정차 횟수 확대를 건의하겠다”고 말했다.
부산 구형모 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
