고향사랑 기부 연말 경품 이벤트…특급호텔 숙박권도 경품

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

고향사랑 기부 연말 경품 이벤트…특급호텔 숙박권도 경품

구형모 기자
입력 2025-10-16 10:46
수정 2025-10-16 10:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
부산 고향사랑기부제 연말 빅 이벤트 포스터. 부산시제공
부산 고향사랑기부제 연말 빅 이벤트 포스터. 부산시제공


부산시는 오는 12월 31일까지 ‘부산 고향사랑기부제 연말 빅 이벤트’를 연다고 16일 밝혔다.

지난 5월 첫 이벤트에서는 해운대 5성급 호텔 숙박권을 포함한 푸짐한 경품을 내걸어 많은 시민이 참여했다. 이번 두 번째 이벤트에서도 더욱 풍성한 혜택과 경품을 준다.

이 기간 부산시청에 1회 10만원 이상 기부자에게 전액 연말정산 세액으로 환급하고 기부액 30% 상당 답례품을 증정한다.

추가 경품은 1천의 배수 순번에 해당하는 기부자 최대 50명에게 해운대 5성급 호텔 숙박권, 500의 배수 순번 기부자 50명에게 한우 등심 세트, 100의 배수 순번 기부자 400명에게 3만원 상당 지역 특산품, 10의 배수 순번 기부자 4500명에게 모바일 커피 쿠폰, 부산 지역화폐 동백전 1만원 중 하나를 증정한다.

고향사랑기부금은 지역내 취약계층 지원, 청소년 육성·보호, 문화·예술·보건 증진, 지역 공동체 활성화, 주민 복리 증진 사업 등에 활용된다.
구형모 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로