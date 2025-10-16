고향사랑 기부 연말 경품 이벤트…특급호텔 숙박권도 경품

이미지 확대 부산 고향사랑기부제 연말 빅 이벤트 포스터. 부산시제공 닫기 이미지 확대 보기 부산 고향사랑기부제 연말 빅 이벤트 포스터. 부산시제공

부산시는 오는 12월 31일까지 ‘부산 고향사랑기부제 연말 빅 이벤트’를 연다고 16일 밝혔다.지난 5월 첫 이벤트에서는 해운대 5성급 호텔 숙박권을 포함한 푸짐한 경품을 내걸어 많은 시민이 참여했다. 이번 두 번째 이벤트에서도 더욱 풍성한 혜택과 경품을 준다.이 기간 부산시청에 1회 10만원 이상 기부자에게 전액 연말정산 세액으로 환급하고 기부액 30% 상당 답례품을 증정한다.추가 경품은 1천의 배수 순번에 해당하는 기부자 최대 50명에게 해운대 5성급 호텔 숙박권, 500의 배수 순번 기부자 50명에게 한우 등심 세트, 100의 배수 순번 기부자 400명에게 3만원 상당 지역 특산품, 10의 배수 순번 기부자 4500명에게 모바일 커피 쿠폰, 부산 지역화폐 동백전 1만원 중 하나를 증정한다.고향사랑기부금은 지역내 취약계층 지원, 청소년 육성·보호, 문화·예술·보건 증진, 지역 공동체 활성화, 주민 복리 증진 사업 등에 활용된다.