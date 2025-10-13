광주 중고교 4곳에 ‘폭발물 설치했다’ 협박 메일···경찰 수색 나서

광주광역시 고등학교 3곳, 중학교 1곳 폭발물 협박 메일

경찰 초동대응팀 출동, 수색 했으나 폭발물 발견 안돼

광주 지역 고등학교 3곳과 중학교 1곳 등 4개 학교에 폭탄물 설치 협박 메일이 발송돼 경찰이 수색에 나섰다.13일 광주 경찰에 따르면 이날 오전 10시부터 광주광역시 중고등학교 4곳에 폭발물 설치가 의심된다는 신고가 잇따라 접수됐다.이중 3개 고등학교는 모두 신원을 알 수 없는 한 인물로부터 “학교 시설물 곳곳에 폭탄을 설치했고, 10월 13일 터질 것”이라는 내용의 메일을 받은 것으로 확인됐다.중학교에는 학생의 이름을 사칭해 폭탄물 협박 메일이 발송된 것으로 알려졌다.신고받은 경찰이 초동대응팀을 투입해 학교 4곳의 내외부를 수색했으나 폭발물로 추정되는 물체는 발견되지 않았다.경찰은 협박 메일 발송 경위를 조사하고 있다.