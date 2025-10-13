“진도에도 고속철도 놓아달라”…범군민 결의대회

호남고속철도 진도 연장 촉구…“지역 생존 위한 절박한 요구”

진도 고속철도 '범군민 결의대회'. 진도군 제공.

전남 진도군이 지역 균형발전과 교통 인프라 확충을 위해 ‘진도 고속철도 국가계획 반영’을 공식 요구하고 나섰다.진도군은 13일 군청 대회의실에서 ‘진도 고속철도 국가계획 반영을 위한 범군민 결의대회’를 열었다고 밝혔다.이번 결의대회에는 ‘진도고속철도추진위원회’ 위원과 기관·단체장, 주민 등 300여 명이 참석해 고속철도 진도 연장 추진에 대한 군민 의지를 결집했다.참석자들은 결의문을 통해 “진도는 제주도와의 최단 항로에 위치해 육상과 해상을 연계한 교통 구축의 최적지”라며 “국가계획에 진도 고속철도 연장을 반드시 반영해야 한다”고 촉구했다.또 “전라남도는 국토교통부에 진도 구간의 국가계획 반영을 추가로 건의하고, 정부는 서남권 교통망 확충을 통해 지역균형발전을 실현해야 한다”고 요구했다.박종온 공동추진위원장은 “진도군의 생존과 미래를 위해 이재명 대통령의 지역 공약인 ‘호남고속철도 진도군 연장 방안’이 반드시 이행돼야 한다”며 “군민 모두가 뜻을 모아 중앙정부를 움직여야 한다”고 강조했다.김희수 진도군수는 “세월호 참사 당시 진도군민은 모두 상주의 마음으로 국가적 아픔을 함께했고, 제주 전력난 해소를 위한 초고압 해저 송전선로 설치 과정에서도 많은 희생을 감내했다”며 “그러나 지금 진도는 교통의 한계와 지방소멸의 위기에 직면해 있다”고 말했다.진도고속철도추진위원회는 이번 결의대회를 시작으로 전남도 방문과 대정부 건의 등 범군민 연대운동을 이어가며 국가철도망계획 반영을 위한 총력전에 나설 방침이다.