제이투에이치바이오텍, MASH 치료제 J2H-1702 임상 2a상 효능 확인

제이투에이치바이오텍(대표 김재선)은 대사 기능 이상 지방간염(MASH) 치료제 후보물질 ‘J2H-1702’가 임상 2a상에서 간지방, 간 기능, 섬유화, 대사 지표 전반에 걸쳐 뚜렷한 개선 효과를 보였다고 16일 밝혔다.이번 임상은 국내 11개 의료기관에서 MASH 위험군 환자 87명을 대상으로 진행됐으며, 비침습 영상 기법을 활용해 12주라는 비교적 짧은 투여 기간 동안 다중 병태 개선 신호를 확인한 점에서 주목된다. J2H-1702는 11β-HSD1 저해 효능을 갖는 경구용 소분자 화합물로, 간 표적성을 기반으로 지방간, 대사 이상, 섬유화를 동시에 조절하는 복합 기전을 지닌다.연구는 무작위 배정·이중맹검·위약 대조 방식으로 설계됐으며, 환자들은 위약군과 50mg, 100mg, 200mg 투여군으로 나뉘어 평가받았다. MRI-PDFF, MRE 등 영상 평가와 혈액 기반 바이오마커 분석이 병행됐다.임상 결과, J2H-1702는 용량이 높을수록 간지방과 간 효소 개선 폭이 커지는 용량 의존적 효과를 보였다. MRI-PDFF 기반 간지방 함량은 위약 대비 통계적으로 유의미하게 감소했으며, 간 기능 지표인 ALT 역시 100mg 및 200mg 고용량 투여군에서 유의한 개선이 확인됐다. AST 또한 전반적인 개선 경향을 나타냈다.섬유화 지표에서도 단기간임에도 불구하고 의미 있는 변화가 관찰됐다. MRE 기준 간 경직도가 기저치 대비 30% 이상 감소한 환자는 위약군에서는 나타나지 않았으나, 약물 투여군에서는 10%로 확인됐다. 15% 이상 감소한 환자 비율은 약물 투여군에서 45%에 달했다. 혈중 Pro-C3, TIMP-1, PIIINP, HA, ELF 등 주요 섬유화 바이오마커 역시 전반적으로 감소하는 경향을 보였으며, FibroScan 기반 지방간 지표(CAP)와 간 경직도(VCTE)에서도 고용량군에서 뚜렷한 개선이 나타났다. 회사 측은 장기 치료가 요구되는 섬유화 영역에서 단기 개선 신호가 확인됐다는 점에 의미를 두고 있다.