[서울데이터랩]뉴욕 증시, 빅테크 혼조세 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]뉴욕 증시, 빅테크 혼조세 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-16 08:44
수정 2025-12-16 08:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


15일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승세를 나타냈으나, 대다수 종목은 하락세를 기록했다.

엔비디아(NVDA)는 0.77% 상승하며 176.37달러로 마감했다. 테슬라(TSLA) 역시 3.53% 상승하여 475.14달러를 기록하며 두드러진 상승세를 보였다. 반면, 브로드컴(AVGO)은 5.57% 하락하여 339.90달러로 마감했다.

애플(AAPL)은 1.42% 하락한 274.32달러를 기록했다. 마이크로소프트(MSFT)는 0.70% 하락하여 475.16달러에 거래를 마쳤다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.33% 하락한 308.28달러를 기록했으며, 알파벳 Class C(GOOG)도 0.37% 하락하여 309.38달러에 거래를 마쳤다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 137,190,849주, 거래대금은 243억 달러로, 약 35조 7,150억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.67%에 해당한다. 두 번째로 많이 거래된 종목은 테슬라로, 거래량은 103,296,209주, 거래대금은 492억 달러로, 약 72조 3,947억원을 기록했다. 테슬라의 시가총액 대비 거래대금 비중은 31.14%에 달한다. 세 번째로 거래대금이 높은 종목은 아마존닷컴으로, 거래대금은 75.6억 달러로, 약 11조 1,206억원에 해당하며 시가총액 대비 거래대금 비중은 3.18%를 기록했다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
15일 뉴욕 증시에서 Magnificent 7 전체 동향은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
유튜브 구독료 얼마가 적당하다고 생각하나요?
구글이 유튜브 동영상만 광고 없이 볼 수 있는 ‘프리미엄 라이트'요금제를 이르면 연내 한국에 출시한다. 기존 동영상과 뮤직을 결합한 프리미엄 상품은 1만 4900원이었지만 동영상 단독 라이트 상품은 8500원(안드로이드 기준)과 1만 900원(iOS 기준)에 출시하기로 했다. 여러분이 생각하는 적절한 유튜브 구독료는 어느 정도인가요?
1. 5000원 이하
2. 5000원 - 1만원
3. 1만원 - 2만원
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로