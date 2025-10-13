코로나 19 위험군 무료예방접종...10.15~2026.4.30

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

코로나 19 위험군 무료예방접종...10.15~2026.4.30

구형모 기자
입력 2025-10-13 15:01
수정 2025-10-13 15:01
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
인플루엔자‧코로나19 예방접종 관련 포스터. 부산시 제공
인플루엔자‧코로나19 예방접종 관련 포스터. 부산시 제공


부산시는 65세 이상, 면역저하자, 감염취약시설 입원·입소자 등 코로나19 위험군을 대상으로 오는 15일부터 내년 4월30일까지 2025-2026 절기 코로나19 무료 예방접종을 실시한다고 13일 밝혔다.

이번 접종에는 신규 백신(LP.8.1) 38만 회분이 활용되며, 1회만 접종하면 된다. 다만 12세 미만 면역저하자 등 고위험군의 경우 이전 접종력에 따라 2회 접종이 필요할 수 있어 의료진과 삼당 후 접종받아야 한다.

또 65세 이상 어르신은 인플루엔자와 코로나19 예방접종 대상에 모두 해당해 동시 접종을 받는 것이 좋다.

접종 기관을 방문할 때는 접종 대상자 확인을 위해 신분증을 지참해야 한다. 또한, 접종 후에는 20∼30분간 접종한 기관에 머물러 이상 반응을 관찰한 후 귀가하고 충분한 휴식을 취해야 한다.

면역저하자 등의 경우 진단서, 소견서, 시설 입소 확인서 등의 증빙 서류를 제시해야 한다. 다만 접종 의사가 면역저하자로 판단하는 경우 증빙 서류 없이 접종받을 수 있다.
구형모 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로