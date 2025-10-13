코로나 19 위험군 무료예방접종...10.15~2026.4.30

이미지 확대 인플루엔자‧코로나19 예방접종 관련 포스터. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 인플루엔자‧코로나19 예방접종 관련 포스터. 부산시 제공

부산시는 65세 이상, 면역저하자, 감염취약시설 입원·입소자 등 코로나19 위험군을 대상으로 오는 15일부터 내년 4월30일까지 2025-2026 절기 코로나19 무료 예방접종을 실시한다고 13일 밝혔다.이번 접종에는 신규 백신(LP.8.1) 38만 회분이 활용되며, 1회만 접종하면 된다. 다만 12세 미만 면역저하자 등 고위험군의 경우 이전 접종력에 따라 2회 접종이 필요할 수 있어 의료진과 삼당 후 접종받아야 한다.또 65세 이상 어르신은 인플루엔자와 코로나19 예방접종 대상에 모두 해당해 동시 접종을 받는 것이 좋다.접종 기관을 방문할 때는 접종 대상자 확인을 위해 신분증을 지참해야 한다. 또한, 접종 후에는 20∼30분간 접종한 기관에 머물러 이상 반응을 관찰한 후 귀가하고 충분한 휴식을 취해야 한다.면역저하자 등의 경우 진단서, 소견서, 시설 입소 확인서 등의 증빙 서류를 제시해야 한다. 다만 접종 의사가 면역저하자로 판단하는 경우 증빙 서류 없이 접종받을 수 있다.