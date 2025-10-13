“폭발물 설치했다” 허위신고에 아산 고교서 1200명 긴급대피

“폭발물 설치했다” 허위신고에 아산 고교서 1200명 긴급대피

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-10-13 13:22
수정 2025-10-13 13:22
이미지 확대
충남 아산의 한 고등학교에 폭탄 설치 신고가 접수돼 1200여명의 학생들이 긴급 대피했다. 독자 제공
충남 아산의 한 고등학교에 폭탄 설치 신고가 접수돼 1200여명의 학생들이 긴급 대피했다. 독자 제공


13일 오전 10시 54분쯤 충남 아산의 한 고등학교에 폭탄 설치 신고가 접수돼 1200여명의 학생들이 긴급 대피하는 소동이 벌어졌다.

아산경찰서와 아산소방서 등에 따르면 이날 119로 “아산의 고교에 폭탄을 설치했다. 30분 뒤면 내가 설치한 폭탄이 2학년 반에서 터질 것이다”라는 신고가 접수됐다.

경찰과 소방 당국은 초동대응팀을 학교에 급파해 전교생을 우선 대피시켰다.

경찰 특공대와 군 폭발물 처리반(EOD)은 교내에서 1시간여 확인 작업을 벌였지만 교내에서 폭발물 등 위험물은 발견되지 않았다.

안전이 확인되면서 학생들은 교실로 복귀해 정상적으로 수업을 받고 있다.



경찰 관계자는 “폭발물을 설치했다는 신고자는 전화가 해킹당했다고 주장하고 있다”며 “사실 여부 등을 조사 중”이라고 말했다.
어선 이종익 기자
어선 이종익 기자
위로