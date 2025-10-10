청주 사주당 태교랜드 내년 10월 정식 개관

방금 들어온 뉴스

청주 사주당 태교랜드 내년 10월 정식 개관

남인우 기자
남인우 기자
입력 2025-10-10 10:11
수정 2025-10-10 11:12
사주당 태교랜드 조감도.청주시 제공.
사주당 태교랜드 조감도.청주시 제공.


충북 청주시는 사주당 태교랜드가 내년 10월 정식 개관한다고 10일 밝혔다.

청원구 내수읍 우산리 일원 2만 1369㎡ 부지에 전체면적 2692㎡ 규모로 조성되는 사주당 태교랜드는 태교 체험관, 태교 명상관, 태교 테마공원 등으로 꾸며질 예정이다.

시는 내년 1월에 내부 전시와 체험 콘텐츠 공간 구축을 위한 설계 및 공사를 진행하고 5월 준공해 10월 정식 개관한다는 계획이다. 현재 옹벽 및 조경공사가 진행 중이다.

이 사업은 청주 출신의 조선 후기 여성 실학자인 사주당 이씨가 순조 때 펴낸 최초의 태교 교습서인 ‘태교신기’를 토대로 펼쳐진다.

시는 태교신기에 담긴 마음가짐과 생활의 가치를 현대적인 체험으로 확장해 부모와 아이가 함께 참여하는 가족 친화형 문화공간을 선보일 예정이다.

총사업비는 217억원이다.

시 관계자는 “사주당 태교랜드 조성사업이 완료되면 관광 명소로 인기를 얻으며 지역균형 발전 및 지역경제 활성화에 도움이 될 것”이라고 말했다.
청주 남인우 기자
위로