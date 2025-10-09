경주, K팝으로 세계를 물들이다… 10일 경주시민운동장서 K팝 축제 ‘뮤직페스타’ 개최

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 성공 개최 기원

경북도는 오는 10일 오후 6시 경북 경주 황성공원 내 시민운동장에서 K팝 축제인 ‘APEC 뮤직페스타’를 연다고 9일 밝혔다. 가 오는 10일 오후 6시 경북 경주 황성공원 내 시민운동장에서 열린다.아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 성공적 개최를 기원하고 세계적 문화 콘텐츠가 된 K팝을 통해 우리 문화의 다양성과 우수성을 알리기 위해 마련한 자리다.이번 행사에서는 경주의 상징이자 세계에서 가장 오래된 천문대인 첨성대의 구조를 현대적으로 재해석한 무대를 구현해 과거 천년 역사와 미래 천년을 잇는 의미를 담아낼 예정이다.공연에는 엔시티 위시, 빌리, 이즈나, 킥플립, 하츠투하츠 등 13개 팀이 참여해 약 2시간 동안 무대를 화려하게 장식한다. 사회는 개그우먼 이수지 등이 맡는다.또 부대행사로 천년 신라복 체험, ‘퍼스널 컬러 인(in) 신라’ 프로그램을 즐길 수 있는 K컬처 체험존을 비롯해 K푸드존 등이 운영된다.공연 실황은 유튜브 KBS KPOP을 통해 전 세계에 생중계되며, KBS 2TV와 KBS 월드 채널 통해 녹화 중계로도 방영된다.이철우 경북도지사는 “APEC 뮤직페스타는 단순한 공연을 넘어 경주와 대한민국의 문화적 위상을 전 세계에 알리는 문화외교의 장이 될 것으로 기대한다”고 말했다.