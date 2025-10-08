폐기하는 헌혈 팩 최근 5년간 59만여개...헌혈단계부터 정밀 식별 필요

폐기하는 헌혈 팩 최근 5년간 59만여개...헌혈단계부터 정밀 식별 필요

구형모 기자
입력 2025-10-08 11:21
수정 2025-10-08 12:23
대한적십자사 캡처화면
대한적십자사 캡처화면


헌혈이 늘어나고 있지만, 최근 5년간 60만개 가까운 혈액 팩이 폐기된 것으로 나타났다.

8일 국회 보건복지위원회 백종헌 국회의원(국민의힘·부산 금정)이 대한적십자사로 부터 받은 자료에 따르면 2020년부터 올해 8월까지 혈액제제 생산량이 3534만8천여 유닛에 달했으나, 이 중 59만3천여 유닛은 활용되지 못하고 폐기됐다.

2020년부터 2024년까지 한 해 평균 10만6천 유닛이 폐기됐고, 2022년에는 13만6천 유닛으로 최대치를 기록했다.

헌혈 건수는 2020년부터 매년 240만건을 넘어서고 있다.

보통 혈액 1유닛은 약 320∼400cc로, 전혈 헌혈 1회분에서 보통 혈장·적혈구·혈소판 등 3유닛 정도의 혈액제제가 생산된다.

혈액 폐기 원인은 혈액 선별검사 결과 이상이 34만4천여 유닛으로 가장 많았다. 채혈 제재 과정에서 24만3천여 유닛이, 혈액 보관 과정에서 6천여 유닛이 폐기됐다.

백종헌 의원은 “헌혈자의 선의가 헛되지 않도록 헌혈 단계에서부터 이상 혈액을 보다 정밀하게 식별할 수 있는 체계를 구축해야 한다”고 말했다.
구형모 기자
