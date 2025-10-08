주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료제 처방 청소년 급증

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료제 처방 청소년 급증

구형모 기자
입력 2025-10-08 10:41
수정 2025-10-08 10:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
주의력결핍 과잉행동장애(ADHD). 연합뉴스
주의력결핍 과잉행동장애(ADHD). 연합뉴스


‘주의력결핍 과잉행동장애’(ADHD) 치료제 처방을 받은 청소년이 큰 폭으로 늘고 있는 것으로 나타났다.

8일 국회 교육위원회 소속 국민의힘 김대식 의원(부산 사상)이 건강보험심사평가원으로부터 받은 ‘최근 5년간 ADHD 치료제 처방 현황’에 따르면 2020년 4만7266명이던 청소년 처방 환자가 매년 증가해 지난해 12만2906명으로 폭증했다.

성별로는 남학생이 2020년 3만7824명에서 지난해 8만9258명으로 늘었다.

여학생은 9442명에서 3만3648명으로 급증해, 남학생보다 증가 폭이 컸다.

연령별로는 10∼14세 환자가 가장 많았지만, 15∼19세 청소년의 증가율이 높았다.

김 의원은 “ADHD 치료제는 필요한 환자에게는 필수 약물이지만, 성적을 올리는 데 도움이 되는 약이라는 잘못된 인식이 퍼지면서 청소년 오남용 위험도 커지고 있다”고 지적하고 “치료제 처방을 받는 청소년이 급격히 늘어나는 데도 교육청과 보건당국 간 관리 체계가 사실상 없는 것은 심각한 문제”라고 말했다.

이어“입법 활동으로 ADHD 치료제의 안전한 사용을 보장하는 법적·제도적 관리 체계를 구축하겠다”고 덧붙였다.
구형모 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로