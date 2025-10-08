부산 중구 반려동물축제...‘용두산길 같이 걷게’ 내달 1일 개최

이미지 확대 ‘용두산길 같이 걷개’ 포스터. 사진제공 부산 중구 닫기 이미지 확대 보기 ‘용두산길 같이 걷개’ 포스터. 사진제공 부산 중구

부산 중구는 다음달 1일 용두산공원 일원에서 첫 반려동물축제인 ‘용두산길 같이 걷개’를 연다고 8일 밝혔다.이 행사는 시민들이 반려견과 함께 산책하며 추억을 만들 수 있도록 다양한 프로그램으로 구성된다.메인 무대에서는 수의사 김명철의 반려견 토크 콘서트, 가수 이수영과 지역 음악가들로 구성된 가을 음악회 공연을 만나볼 수 있다.체험 부스에서는 반려견 놀이터, 수의사 건강 상담, 반려동물 위생 미용, 반려견과 인생한컷(사진), 장난감·탈취제 만들기, 타로카드로 반려견 마음 알아보기, 반려견과 반려인의 퍼스널컬러, 반려견 캐리커쳐 등을 경험할 수 있다.공원 산책로에서는 ‘우리 개에게 건강한 산책 교실’ 프로그램이, 반려견 놀이터에서는 ‘전문 훈련사를 통한 다양한 레크레이션’ 프로그램이 마련될 예정이다.모든 프로그램은 무료로 운영되며, 산책 교실과 보건 미용은 오는 20일부터 선착순 사전 예약을 받는다.