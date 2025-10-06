태안으로 밀입국 의심 선박…중국 국적 승선원 8명 검거

이미지 확대 해경과 군이 밀입국 의심 선박을 검거하고 있다. 태안해경 제공 닫기 이미지 확대 보기 해경과 군이 밀입국 의심 선박을 검거하고 있다. 태안해경 제공

중국 국적 8명의 남성이 레저보트를 타고 충남 태안해역으로 밀입국하려다가 검거됐다.태안해양경찰서는 6일 태안해역 가의도 북방 2해리 인근 해상에서 밀입국 의심 선박 1척을 태안해경·육군8해안감시기동대대 합동으로 검거해 압송 중이라고 밝혔다해경에 따르면 5일 오후 11시 38분쯤 레이더 기지로부터 미확인 선박이 태안 가의도 인근 해상으로 접근하고 있다는 신고를 받았다.경비함정 8척과 육군정 2척을 급파한 해경과 군은 6일 01시 43분쯤 태안해역 가의도 북서방 22해리(약 40㎞) 해상에서 검거했다.레저보트에는 중국 국적의 남성 승선원 8명이 타고 있었다검문 과정에서 승선원 1명이 해상 추락했지만, 20여분 만에 구조했다.태안해경 관계자는 “관계기관과 긴밀한 공조로 밀입국 혐의 등 자세한 경위를 조사중”이라고 말했다.