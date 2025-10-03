광주서 차량이 상가와 주택 돌진···1명 경상

광주서 차량이 상가와 주택 돌진···1명 경상

임형주 기자
입력 2025-10-03 11:51
수정 2025-10-03 11:51
40대 여성 운전자, 상가에 돌진···1명 경상
70대 여성 운전자, 주택 담장 들이 받아

2일 40대 여성 운전자가 광주광역시 광산구 송정동 의료판매점 상가를 들이 받았다. (광산소방서 제공)
2일 40대 여성 운전자가 광주광역시 광산구 송정동 의료판매점 상가를 들이 받았다. (광산소방서 제공)


광주광역시에서 차량이 상가와 주택에 돌진하는 사고가 잇따랐다.

3일 광주소방본부 등에 따르면 전날 오전 10시 48분쯤 광주광역시 광산구 송정동 한 의류 판매점으로 40대 여성 A씨가 운전하는 SUV가 돌진했다.

이 사고로 매장 내에 있던 60대 업주가 어깨와 머리 등을 다쳐 병원으로 이송됐다. A씨는 고장이 나 길가에 정차 중인 시내버스를 피해 가려다 사고를 낸 것으로 알려졌다.

같은 날 오후 1시 47분쯤에는 광주광역시 남구 월산동 한 도로에서 70대 여성이 운전하던 숭용차가 주택 담장을 들이받았다. 이 사고로 주택 대문과 외벽 일부가 무너져 내렸고 다행히 다친 사람은 없었다.

경찰은 운전 미숙으로 사고가 난 것으로 보고 사고 경위를 조사 중이다.
임형주 기자
