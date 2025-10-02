대구 달서구, 전국 일자리대상 우수상…8년 연속 쾌거

대구 달서구, 전국 일자리대상 우수상…8년 연속 쾌거

민경석 기자
민경석 기자
입력 2025-10-02 18:34
수정 2025-10-02 18:34
이태훈(가운데)대구 달서구청장이 ‘전국 지방자치단체 일자리대상’ 우수상장을 들고 기념 촬영을 하고 있다. 대구 달서구 제공
이태훈(가운데)대구 달서구청장이 ‘전국 지방자치단체 일자리대상’ 우수상장을 들고 기념 촬영을 하고 있다. 대구 달서구 제공


대구 달서구가 고용노동부 주관 ‘2025년 전국 지방자치단체 일자리대상’에서 우수상을 받았다.

2일 대구 달서구에 따르면 전국 지방자치단체 일자리대상은 전국 243개 지자체를 대상으로 일자리 창출 노력·성과·정책 추진력을 종합 평가해 수여하는 고용 분야 대표 시상식이다.

달서구는 구정 핵심 과제로 일자리를 중심에 두고 지역 맞춤형 ‘달서웨이 일자리 프로젝트’를 지속적으로 펼쳐왔다. 그 결과 지난해 총 1만4992개의 일자리를 창출했다. 이는 목표 대비 109.1% 수준이다. 특히 동네 단위 맞춤 도시재생으로 지속가능한 지역경제 기반을 강화하고, 여성 경제활동 참여 확대를 위한 맞춤형 취업지원·직업훈련을 강화했다.

올해는 고용의 양과 질을 동시에 높이기 위한 신규·확대 사업을 본격 추진한다. 달서구는 미래 모빌리티(이동수단) 전환 기업혁신성장 지원사업으로 지역기업의 국제표준화기구(ISO) 인증 취득을 지원한다. 이를 통해 기업 경쟁력을 높이고 양질의 일자리 창출을 유도하겠다는 구상이다.

또한 인공지능(AI) 기반 제조품질 전문가 양성사업을 신설해 디지털 제조 현장의 수요에 맞춘 전문 인력을 양성한다.



이태훈 대구 달서구청장은 “이번 수상은 구민과 지역 기업, 민·관이 함께 이뤄낸 결과”라면서 “앞으로도 지역 특성을 반영한 차별화한 지역 맞춤 일자리정책으로 안정적 일자리 제공과 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.
대구 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
