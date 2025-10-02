충북 정원문화 선도한다..상징정원 선정 등 추진과제 확정

이미지 확대 충북도가 국가정원 지정을 추진중인 청남대. 충북도 제공. 닫기 이미지 확대 보기 충북도가 국가정원 지정을 추진중인 청남대. 충북도 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충북도가 정원문화를 선도하기 위한 밑그림이 완성됐다.충북도는 정원문화 활성화 수립 용역 보고서가 최근 마무리됐다고 4일 밝혔다.이 보고서에는 정원문화 진흥 등을 위해 충북이 앞으로 5년간 추진할 핵심과제 등이 담겼다.도는 도내 자연 정원 30곳을 선정해 명소화하는 ‘충북 플레이스 마케팅’에 나설 예정이다. 청주 가로수길 등 도내 유명 드라이브 명소 등을 관광자원화하는 ‘정원로드 10선’ 사업도 벌인다.정원 인프라 확장을 위해 국가 정원 지정 및 국제정원 박람회도 개최한다. 도는 ‘2030 충북도 국제정원치유박람회’ 개최를 위해 2026년까지 기본계획을 완료하고 2027년 기획재정부로부터 국제행사 최종 승인을 받는다는 계획이다.11개 시·군을 돌아가며 개최하는 충북 순환형 정원박람회도 추진한다. 올해 처음으로 충북도는 지난달 24일부터 5일간 제천한방엑스포공원에서 정원박람회를 열었다. 박람회장에는 정원전시, 정원산업, 정원 체험 등을 위한 부스가 마련됐다. 시민정원사 등이 조성한 5개 정원도 꾸며졌다. 정원작가 토크쇼, 가드닝 클래스, 반려 식물 클리닉 등 부대행사도 펼쳐졌다.도는 시군별 1 상징정원도 선정한다. 생활 속 정원문화 확산을 위해 충북정원교육센터도 만든다. 도는 최근 미동산수목원에 센터를 개소했는데, 장소가 협소해 폐교인 청주시 상당구 미원면 미원중학교 운암분교를 활용해 센터를 키울 예정이다.생애 주기형 정원교육시스템 마련, 민간이 주도하는 공동체 정원 조성, 옥천 묘목 특구와 충주 종자센터 등을 기반으로 한 충북 정원산업클러스터도 만든다.정원문화지원센터 운영, 도와 시군 정원조직 체계화, 도민 정원사 양성 및 확산, 정원봉사단 ‘정원지기’ 조직, 정원 사진영상 공모전, 정원 포인트제 등도 추진할 예정이다.도 관계자는 “이번 보고서에는 정원문화 확산을 위한 실효성 있는 사업들이 폭넓게 포함돼 있다”며 “치유와 힐링이 주목받으며 뜨고 있는 정원문화는 관광산업 발전과 일자리 창출에도 이바지할 것”이라고 말했다.