부산시, 해수담수화 시설 단독 소유…시설 활용 본화

부산시가 11년째 제대로 가동하지 못한 기장군 해수담수화시설의 소유권을 단독 확보하게 되면서 이 시설을 물 산업 실증, 공업용수 공급 시설로 활용하는 사업에 속도가 붙게 됐다.시는 해수담수화시설의 건축물대장 등재와 소유권 보증 등기를 완료했다고 2일 밝혔다. 이는 해수담수화시설을 부산시 단독 소유시설로 정리하는 마지막 법적 절차다.이번 소유권 정리로 11년째 미가동 상태였던 해수담수화 시설을 활용하는 데 필요한 법적 절차가 마무리되면서 본격적인 활용이 가능해졌다.해수담수화시설은 2014년 부산시와 한국환경산업기술원, 광주과학기술원이 공동으로 조성했다. 바닷물을 담수로 만들어 기장군 5만 가구에 수돗물을 공급하기 위해 조성했다. 그러나 인근 고리원자력 발전소에서 방사성 물질이 유출될 수 있다고 우려한 지역 주민 반대로 가동하지 못했다.앞서 시는 하루 9000t을 생산할 수 있는 해수담수화 시설 1계열을 그린수소 생산, 염도 차 발전 등 물 산업 혁신을 위한 시험대로 활용하기로 했다. 2계열 하수처리수를 재이용해 동부산 산업단지에 공업용수를 공급하는 시설로 만들 예정이다.시는 이런 활용 방안을 마련해 환경부를 설득했으며, 시설 활용을 위한 국비 지원, 소유권 정리를 위한 협업체계를 구축했다. 시와 환경부는 시설 활용 사업을 원활하게 추진하기 위해 소유권을 부산시가 단독 보유하는 것으로 합의했으며, 법률 자문을 거쳐 무상 귀속하기로 확정했다.이어 공동 사업 시행기관인 한국환경산업기술원, 광주과학기술원과도 협의해 부산시 단독 소유에 동의한다는 공식 문서를 확보해 소유권 정리 절차를 마무리했다.시는 1계열 실증시설 조성을 위해 내년도 국비로 실시설계비를 확보하는 데 총력을 기울일 예정이다. 2계열은 공업용수 수요와 공급 계획을 구체화하고, 민간투자사업을 추진할 예정이다.부산시 관계자는 “환경부, 공동 사업자 등과 적극적으로 협력해 소유권 문제를 드디어 풀게 됐다. 해수담수화시설을 활용해 동부산 산업단지에 저렴하고 안정적으로 공업용수를 공급하고, 담수화 분야 물 산업 육성의 핵점 거점으로 재탄생하도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.